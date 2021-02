El PDeCAT proposa una regla d'or per garantir les inversions a Tarragona

El candidat a la demarcació, Marc Arza critica el retard en la Ciutat de la Justícia i el Palau d'Esports

Actualitzada 10/02/2021 a les 21:55

El PDeCAT ha exigit una compensació sobre les inversions pendents al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Marc Arza, cap de llista a la demarcació, proposava davant el Campus Catalunya de la URV una planificació d'entre tres i cinc anys, quantificada amb criteris de població i del PIB del territori. Per Arza, «cal que s'inverteixi més a les nostres comarques i que hi hagi un equilibri». El PDeCAT s'ha compromés a «fixar una regla d'or, al pressupost, per assegurar que la Generalitat no deixarà el territori sense les inversions que hi ha pendents des de fa tants anys».

Arza ha manifestat que el Palau de Justícia de Tarragona necessita obres de manteniment de forma urgent. El cap de llista ha denunciat que «Tarragona és l'única capital que no disposa d'una Ciutat de la Justícia i els jutjats i altres edificis estan dispersos». A més, criticava la situació del Palau d'Esports. Reconeixia que la Generalitat es va haver de fer càrrec de la inversió, però «no en podem treure cap mena de partit perquè no presta serveis després de gastar-hi milions d'euros».