Una tarragonina amb greus dificultats de visió i oïda obté el B2 First

Paula Pérez García ha presentat la sol·licitud per estudiar a l'escola de disseny de moda a Londres

Actualitzada 09/02/2021 a les 08:46

Una estudiant de Tarragona amb un historial de greus dificultats de visió, oïda i aprenentatge ha obtingut el certificat d'anglès B2 First, segons informa Cambridge English Spain.L'alumna Paula Pérez García ha obtingut el certificat d'anglès de Cambridge B2 First al centre d'examen Exams Baix Camp, de Reus i ha presentat la seva sol·licitud per estudiar a l'escola de disseny de moda Central Saint Martins a Londres.Quan tenia 6 anys, a Pérez li van diagnosticar dificultats tan severes d'aprenentatge, visió i oïda que van concloure que no podria acabar l'educació primària.No obstant això, ha obtingut el certificat en plena pandèmia, gràcies a les adaptacions previstes per Cambridge Assessment English, una fundació sense ànim de lucre de la Universitat de Cambridge, per a persones amb necessitats especials.L'estudiant pateix una dislèxia greu que li va comportar haver d'usar lents especials per poder aprendre a llegir i escriure.A més, la seva oïda dreta capta els sons de forma distorsionada, cosa que la va obligar a seguir teràpia auditiva i estimulació neurosensorial.Finalment, amb 13 anys, li van diagnosticar profunds problemes de memòria de treball i baixos nivells d'atenció i concentració.«Com que la meva memòria de treball era feble i oblidava les instruccions amb rapidesa, vaig prendre el costum d'apuntar-ho absolutament tot», explica.Malgrat totes aquestes dificultats, aquesta estudiant assegura que sempre ha estat «optimista i alegre» i ha aconseguit desenvolupar grans dots per a la creativitat i el dibuix.La directora del centre Exams Baix Camp, Brenda Gallagher, ha explicat que des de fa temps treballen en l'adaptació dels exàmens per a persones amb necessitats especials i mostra la seva satisfacció per aquest èxit en concret, aconseguit en plena pandèmia.Cambridge Assessment English és membre fundador de l'Associació Europea d'Examinadors de Llengües, i més de 7 milions de persones de 130 països s'examinen cada any en aquesta fundació vinculada a la universitat.