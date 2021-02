Tornen les activitats de Gent Gran Activa a Tarragona

A partir de dimecres les activitats seràn a l'aire lliure com ara els patis dels Centre Cívics, el parc de la Ciutat o el parc de l'Amfiteatre

Aquest dimecres es reinicia l'oferta d'activitats de Gent Gran Activa, adreçada a promoure l'envelliment actiu. Està previst que, de moment, totes les propostes es duguin a terme en espais a l'aire lliure com ara els patis dels Centre Cívics, el parc de la Ciutat o el parc de l'Amfiteatre entre d'altres.Les primeres que es reprendran són les activitats més físiques com ara la gimnàstica de manteniment, gimnàstica suau, les caminades i el ball en línia. Tan aviat com les indicacions sanitàries així ho permetin, es posaran també en marxa les activitats per la gent gran que es realitzen habitualment a les instal·lacions del Patronat d'Esports així com els tallers de risoteràpia, gestió de les emocions o expressió plàstica, i s'ampliaran grups de gimnàstica.Aquests primers dies, començaran les activitats les persones que ja estaven inscrites l'any passat, i properament, s'obrirà el termini per fer inscripcions noves, tant de forma presencial com online. Aquesta programació que ara comença està previst que continuï fins la primera quinzena de juny.

La pandèmia ha obligat a replantejar tota la realització d'activitats, per aquest motiu, la proposta engega com una programació especial, per tal d'anar adaptant-la a la situació sanitària de cada moment, la climatologia, la demanda o les restriccions de seguretat, sempre seguint totes les indicacions sanitàries de prevenció: mascareta, distància, gel hidroalcohòlic.



Un treball de salud i prevenció de sol·litud

Aquestes activitats per gent gran volen impulsar processos d'inclusió social, i ser estímul de participació de les persones grans en la seva comunitat malgrat la situació complexa. La prioritat és facilitar que les persones grans participin al màxim de les activitats, per tal de prevenir situacions de solitud i aïllament, i així optimitzar la seva qualitat de vida. L'oferta de places és gratuïta i vol respondre a la pluralitat i diversitat de les persones grans.

Des de l'oficina de GGA es realitza un seguiment personalitzat a les persones més grans que permet prevenir problemàtiques personals d'aïllament i solitud, i retardar la dependència.