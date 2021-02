Satisfacció continguda a Tarragona en el primer dia d'allargament de l'horari d'obertura

Carles Badia, propietari del bar La Pepita de Tarragona, ha afirmat que poder treballar un parell d'hores més cada dia «ajuda» i troba que el nou horari «és més lògic que el que hi havia abans». Badia ha comentat que fins la setmana passada hi havia més concentració de persones entre les nou i quarts de deu, però que avui els clients han arribat més repartits. Això ha fet que els consumidors hagin pogut estar al bar «amb més seguretat», i els cambrers fer la feina «amb més comoditat».Amb tot, des de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona (AEHT) han considerat que el nou horari són «molles de pa». «És una petita passa endavant, però això i res és pràcticament el mateix», ha assenyalat el president de l'AEHT, Francesc Pintado. L'AEHT ha demanat poder obrir ininterrompudament des del matí fins al vespre. Una opció secundada per Badia. «Després de tant temps perdent la possibilitat d'omplir ens mereixem poder treballar amb més llibertat», ha indicat.De moment, s'hauran de conformar amb aquesta millora, que notaran especialment a l'hora de dinar, ja que amb la clausura a dos quarts de quatre podran fer un segon torn. «És una alegria i et permet planificar-te millor», ha afirmat el restaurador.Entre els clients les sensacions també han estat positives. Especialment entre aquells que fins ara no podien aprofitar l'estona de descans de la feina per anar a esmorzar a un bar. Un exemple és Núria Vaqués, que ha trobat «fantàstic» poder tornar a l'establiment. «Fins ara havíem de menjar un entrepà en un banc de la Rambla», ha recordat. En el seu cas, comença a treballar a quarts de vuit i té «la necessitat de fer una parada» abans de plegar. Tot i celebrar l'allargament, ha afegit: «continuo pensant que hagués pogut ser molt més». També hi ha clients als quals el nou horari no els suposa cap canvi, però reconeixen que «per als negocis és molt important». És el cas d'Eduard Salt, que es podia ajustar al fet d'esmorzar més aviat.