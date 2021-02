Pablo Casado demana al PSC que «deixi d'enverinar» la campanya

El president del PP, en un acte a Tarragona, ha demanat que Sánchez cessi Núria Marin per donar exemple

Actualitzada 09/02/2021 a les 20:18

El president del PP, Pablo Casado, està fart que el cas Bárcenas no deixi de perseguir-lo i ha passat al contraatac. En un acte a Tarragona celebrat avui, Casado ha recordat al PSC que la seva presidenta, Núria Marin, es manté a l'alcaldia de l'Hospitalet de Llobregat i a la presidència de la Diputació de Barcelona tot i estar investigada en el presumpte cas de corrupció del Consell Esportiu de l'Hospitalet: «Si Pedro Sánchez vol donar receptes d'exemplaritat, que cessin avui mateix Núria Marin per tenir una mica de credibilitat i deixin d'enverinar la campanya catalana». Casado insisteix que ni ell ni el candidat del PPC, Alejandro Fernández, tenien responsabilitats al partit durant els anys de la caixa B del PP.

El president popular ha assegurat que els dirigents del partit donen la cara «a les verdes i a les madures», però ha lamentat que se'ls intenti relacionar amb l'afer de l'extresorer. «No hi érem quan van passar coses que encara ens recorden», ha assegurat Casado, que insisteix acte rere acte a defensar l'honorabilitat de l'actual direcció del PP.

També el candidat del PPC a la presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández, s'ha volgut sumar a la defensa de Casado. Si diumenge recitava que «el PP no és Bárcenas», aquest dimarts ha personalitzat encara més la seva intervenció, afirmant que «en l'etapa de Pablo Casado el nivell d'honestedat ja no és del 99,9%, és del 100%».

Durant el míting a Tarragona, Casado també ha retret a Pedro Sánchez la política de pactes, tant a nivell català com espanyol i demana a l'electorat constitucionalista donar suport al PPC per «tenir la clau» que permeti als populars ser decisius en les negociacions per a la investidura i «canviar el rumb» de Catalunya.

«Catalunya no és una colònia»

Una vegada més, Casado ha afirmat que el pacte entre el PSC i els partits independentistes està fet i ha avisat que el futur executiu podria dependre fins i tot de la CUP. En clau espanyola, ha demanat a Sánchez que cessi el vicepresident Pablo Iglesias si el líder d'Unides Podem no es retracta de les seves declaracions sobre la democràcia espanyola i l'existència de presos polítics.

Casado també ha instat al president del Govern a fer marxa enrere en relació amb la taula de diàleg sobre el conflicte català perquè «ni Espanya és una dictadura ni Catalunya és una colònia». Si no ho fa, ha afegit, Sánchez serà «responsable d'anomenar a Catalunya colònia i de dir que Espanya és una dictadura».

El president dels populars ha afegit que els socialistes governen amb JxCAT o ERC en «40 ajuntaments» catalans i ha afirmat que, si després del 14-F es conforma un tripartit o no es trenquen aquests pactes polítics municipals, Sánchez «haurà tornat a mentir i serà també responsable» del que facin els independentistes.