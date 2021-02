Naturgy construirà quatre estacions d'hidrogen renovable, dues al Port de Tarragona

La posada en marxa d'aquestes 38 plantes forma part de la primera fase d'un projecte presentat als ministeris de Transició Ecològica, Indústria i Ciència, que té com a principal objectiu donar servei de proveïment d'hidrogen a l'entorn urbà i interurbà i potenciar la mobilitat sostenible. En la segona fase, el projecte contempla el desenvolupament d'un total de 120 hidrogeneres.Les 38 plantes incloses dins la primera fase estaran distribuïdes per tot l'Estat i s'aprofitaran dels centres de producció d'hidrogen que Naturgy ja té a la Robla (Lleó), Meirama (Coruña), València, Palos (Huelva) i Alcázar de San Juan (Toledo). Si bé el grup estima disposar de les 38 instal·lacions abans del 2025, assegura que el 80% d'aquestes ja estarà en funcionament entre 2023 i 2024.Segons dades de la companyia, les plantes s'han dissenyat segons una potencial demanda anual de 75.500 quilograms d'hidrogen, equivalent a poder proveir de carburant un total de 13 autobusos o bé cent vehicles lleugers. Per altra banda, Naturgy assegura que es reduiran emissions per més de 30.000 tones de diòxid de carboni a l'any. «El desplegament d'aquesta xarxa suposarà una innovació, ja que permetrà atendre les necessitats de desenvolupament de mobilitat sostenible i augmentar la xarxa europea d'estacions de subministraments d'hidrogen», conclou l'empresa.