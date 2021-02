La URV combinarà les classes presencials i telemàtiques per als alumnes de primer curs

Figueras també ha recordat que dins les aules s'han de seguir les mesures de seguretat establertes: no sobrepassar el 30% d'ocupació, distància entre estudiants i ús de mascareta i desinfecció de mans obligatoris.La nova mesura dóna resposta a les peticions expressades per la comunitat universitària respecte a la necessitat d'afavorir la socialització dels alumnes que han iniciat aquest curs els seus estudis universitaris, que encara no han pogut assistir a cap classe teòrica als campus. Cada centre informarà els seus estudiants de primer curs de grau dels canvis a través de l'espai al campus virtual de les assignatures afectades, així com per altres canals que considerin oportuns.