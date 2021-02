Investigada per robar joies, diners i una targeta bancària del pis on treballava a Tarragona

La seva parella ha estat detinguda per falsificar documents per poder finançar una compra de 1.500 euros a Gavà

Actualitzada 09/02/2021 a les 13:00

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 7 de febrer un home de 37 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Tarragona, com a presumpte autor dels delictes d'estafa, falsificació de document públic i altres falsificacions. També hi ha una dona de 36 anys, nacionalitat espanyola i amb domicili a Tarragona, investigada pels mateixos delictes, a més del delicte de furt.La detenció efectuada el passat diumenge és el resultat d'una investigació que va començar el passat 12 de gener. Un home va denunciar que li havien sostret de casa seva dues aliances de gran valor i diners en efectiu.Així mateix, va explicar-los que feia uns dies havia denunciat la pèrdua de la seva cartera amb documentació personal i targetes bancàries. Llavors van ser els dies 9 i 10 de gener quan va adonar-se que la seva targeta de crèdit havia estat utilitzada per finançar una compra de 1.500 euros en un establiment de Gavà.Arran d'aquests fets, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i van comprovar que els presumptes autors eren una parella i que la dona feia tasques domèstiques a casa del denunciant. Ella hauria aprofitat la confiança de la víctima per cometre el furt de les joies, els diners i les targetes de crèdit. A més, també s'havia fet amb documentació de la víctima.Amb la targeta sostreta i la documentació, el detingut havia anat a una botiga situada a Gavà i va finançar la compra. Per fer-ho, va lliurar còpia del DNI de la víctima, una nòmina i un compte corrent. Tal com van comprovar els mossos, el detingut havia falsificat la nòmina i el compte corrent.D'altra banda, els investigadors també van comprovar que la investigada havia venut les joies sostretes en una botiga de compravenda d'or. A més a més, durant la investigació es va veure que la dona ja havia estat denunciada l'any passat per uns fets similars. En aquest cas per furtar la llibreta i la targeta bancària de casa de l'home on anava a netejar i utilitzar-les per estafar-li més de 3.000 euros.El detingut, que acumula nombrosos antecedents policials per delictes contra el patrimoni, passarà en les properes hores a disposició judicial al jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona. Pel que fa a la investigada s'haurà de presentar quan sigui requerida per l'autoritat judicial.