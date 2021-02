Interior diu que Paula Varas no complia les mesures anticovid

La regidora va ser presumptament tirada a terra per una agent dels Mossos que separava el míting de Vox de dissabte a Tarragona

El conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, va parlar ahir en roda de premsa sobre l'incident amb Paula Varas, després que la regidora de l'Ajuntament de Tarragona fos presumptament tirada a terra per una agent dels Mossos que separava el míting de Vox de dissabte a Tarragona de la manifestació antifeixista. Sàmper va defensar que l'edil no complia les mesures de prevenció contra el coronavirus.

En aquest sentit, va comentar que «per part dels Mossos d'Esquadra es va produir la identificació d'una persona que estava en la línia policial», tot referint-se a la regidora. El conseller va especificar que «no es tractava d'una detenció, sinó d'una identificació i es va procedir a l'aixecament corresponent». A més, Miquel Sàmper va afegir que Paula Varas «no respectava les mesures covid necessàries», sense especificar més al respecte. Per part dels Mossos d'Esquadra, van subratllar, en ser preguntats per aquest mitjà, que va ser «retinguda per delictes de resistència i desobediència a l'autoritat».

Per altra banda, l'Aliança Internacional Sense Fronteres pels Drets i les Llibertats va emetre ahir un comunicat en el qual condemnava els fets. En primer lloc, lamenten «l'ocurrència d'aquest desagradable incident i, al mateix temps, manifestem la nostra més ferma condemna i rebuig per l'agressió soferta per la referida autoritat, qui ha donat mostra del seu compromís amb els drets humans i de condemna a tota forma de racisme i discriminació». En segon lloc, manifesten una «total preocupació per l'excessiu zel i sobreprotecció desplegat per la policia catalana en el míting electoral de la cúpula de Vox, destacant que malgrat la coneguda ostentació i provocació per part d'aquesta formació ultradretana, la ciutadania de Tarragona es va comportar de manera exemplar». Reafirmen també que seguiran defensant els valors pacífics a Tarragona.