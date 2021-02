Infermers de Tarragona alerten del perill que els membres de les meses es treguin sols els EPIS

Veuen insuficient que només rebin una formació a través d'un vídeo tutorial poques hores abans

Actualitzada 09/02/2021 a les 10:38

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) ha alertat que treure's un EPI requereix d'un entrenament i coneixements que difícilment adquiriran els membres de les meses electorals per a les propers eleccions del 14 de febrer. Per això, ha qualificat que és un perill.



Des de l'entitat són conscients de la dificultat de proveir a tots els col·legis electorals dels sanitaris necessaris per oferir ajuda per treure's un EPI, però alhora considera insuficient que els membres de les taules només rebin una formació a través d'un vídeo tutorial poques hores abans de constituir-se les meses.També veuen insuficient que sigui un responsable de seguretat sanitària (no personal sanitari), que també haurà rebut formació, qui ajudi a les persones que estiguin a les taules electorals en la franja horària de 7 a 8 del vespre a treure's l'EPI.Per tot això, CODITA demana que el Govern garanteixi que es mantenen les mesures d'autoprotecció i que s'estableixin plans exhaustius per a garantir la seguretat dels membres de les meses electorals, els treballadors dels centres de votació i per a la ciutadania que exerceixi el seu dret al vot el proper 14 de febrer.