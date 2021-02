ERC reivindica millors connexions viàries entre Tarragona i Lleida

Els republicans creuen que aquestes millores permetran oferir noves oportunitats de creixement als territoris d'interior

09/02/2021 a les 22:37

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) reivindica la necessitat de millorar i potenciar la mobilitat entre les demarcacions de Tarragona i Lleida, amb unes millors connexions viàries que esdevinguin el punt de partida per oferir noves oportunitats de creixement econòmic a un conjunt de comarques d'interior, que representen el 20% del PIB de Catalunya i on hi viuen 1.900.000 habitants. Per posar de manifest aquesta necessitat, Esquerra ha escollit avui un espai molt significatiu, la rotonda de la C-14 a la sortida de Montblanc, un eix viari on conflueixen l'N-240, la C-37, l'A-27 i l'AP-2 i la mateixa C-14.

Els alcaldes de Tarragona, Pau Ricomà, i Lleida, Miquel Pueyo, han exposat que els dos territoris tenen una immensa oportunitat, la de comunicar i relligar grans àrees, amb potencials, realitats i necessitats molt diverses, i fer-ho a partir d'una sèrie d'eixos: l'eix Tarragona-Lleida, que recull també les comunicacions amb l'Alt Pirineu, i l'eix Montblanc-Igualada i enllaç amb l'Eix Diagonal, que vertebra la Catalunya Central i el Penedès. «La Catalunya d'ERC, és la Catalunya sencera, que es mira i es reconeix des de tots els racons, des de totes les perspectives», ha comentat Raquel Sans.