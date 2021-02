Els regidors Sonia Orts i José Luís Calderón també abandonen Ciutadans

Continua la desfeta del partit taronja després de la marxa de Ruben Viñuales, tots dos continuaran com a no adscrits

Actualitzada 09/02/2021 a les 09:41

La fins ara líder de la formació Ciutadans Tarragona, Sonia Orts, ha comunicat que s'ha donat de baixa com afiliada després de vuit anys de militància. «Ha estat una decisió difícil, però molt meditada», assegura en un comunicat. La política passarà a formar part del grup de no adscrits a l'Ajuntament de Tarragona.Segons Orts, la decisió l'ha pres perquè considera que «el nostre partit està més pendent de la política nacional que d'ajudar i recolzar als regidors que estem cada dia al peu del canó a les ciutats i pobles».José Luís Calderón també ha decidit marxar del partit, tot i que els motius encara no els ha fet públics. S'espera que tots dos compareguin durant el matí de dimarts per explicar la seva decisió.Les dues baixes se sumen a la de Ruben Viñuales que va decidir marxar de la formació a finals de desembre per sumar-se al Partit dels Socialistes de Catalunya.