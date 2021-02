Els gimnasos, contents de reobrir però amb la por de patir un nou tancament

Defensen la importància de l'esport per la salut i lamenten que l'aforament del 30% no és suficient per recuperar-se

Actualitzada 08/02/2021 a les 22:09

El dels gimnasos, juntament amb els bars i restaurants, és un dels sectors que s'ha vist beneficiat per l'alleugeriment de les restriccions que va entrar en vigor ahir. Els centres es mostren contents per poder tornar a l'activitat, però amb molta por i incertesa encaren el futur, ja que han hagut d'abaixar la persiana diverses vegades des de l'inici de la pandèmia i no saben realment si, tard o d'hora, ho hauran de tornar a fer. Per altra banda, els empresaris de l'hostaleria, viuen amb una mena de satisfacció continguda el fet de poder obrir una hora més al matí i una altra a la tarda.

Francesc Bordas, gerent del Club Natació Tarraco, que té la piscina, però també gimnàs, sosté que «la situació ha estat i segueix sent complicada», tot i la reobertura. Critica que l'aforament és «molt limitat» i que «hem mantingut les despeses però sense els ingressos». Bordas defensa que la «som la medicina ideal, hem viscut una situació per la qual no estàvem preparats, que ha tingut efectes psicològics i l'esport és la millor vacuna», alhora que té clar que «el nombre de contagis en centres esportius ha estat molt baix per no dir anecdòtic». Finalment, calcula que, tenint en compte la reduïda ocupació permesa, prop d'un 25% de la massa social del club ha retornat a l'activitat, i considera ser una entitat afortunada per tenir una clientela molt «fidel» i que «amb molta paciència ens ajudaran a sortir d'aquesta».

Per la seva banda, Marco Tanco, director del gimnàs Royal Tarraco, es mostra positiu. «La gent que ha vingut tenia moltíssimes ganes de tornar. Tenint en compte les restriccions del 30%, dintre del que es permet, estem bastant plens», assegura, celebrant que en el matí d'ahir hi va haver vuit persones que es van donar d'alta. Pel que fa a la clientela, Tanco sosté que «els darrers mesos hem tingut de tot, gent que és fidel i no s'ha desapuntat, usuaris que han seguit confiant, però venint molt menys, reduint contacte i d'altres que amb por i inseguretat es van donar de baixa temporalment». El director del centre defensa també que «som un sector que fomentem la salut i l'índex de contagis és molt baix». «Estem en crisi, ja veurem com ens en sortirem», sosté finalment.

Tot plegat ha estat una mica més dur pel gimnàs Fitness Beach, i és que Daniel Hortet, el seu responsable, explica que molts dels usuaris són gent gran i, per tant, formen part dels grups de risc davant la covid-19. «Hem perdut entre un 50 i un 60% de clients d'ençà que va començar la pandèmia», lamenta Hortet, que critica que «no és acceptable que hàgim hagut de seguir pagant despeses i impostos sense ingressar res i que ara només ens deixin tenir un 30% de l'aforament, que amb això no cobrim res». «No sabem si aquesta gent –en referència als polítics– són conscients que l'esport és salut i teràpia», critica l'empresari, que finalment reconeix que «no tenim seguretat que en un més ens tornin a tancar, és una incertesa total».

Alejandra Santos, responsable del gimnàs Curvas Tarragona Centro, recorda que «és el tercer tancament, i cada vegada la tornada es fa més dura». Com la resta, té dubtes sobre si els gimnasos es mantindran oberts o hauran de tornar a abaixar la persiana. Explica que els clients més fidels han tornat, però quantifica en un 40% el nombre d'usuaris que han perdut des del març de 2020.

Pel que fa als gimnasos municipals de Tarragona, aquests també van reobrir ahir seguint les indicacions del Procicat. Tal com van detallar des del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona, «en aquest primer dia, la rebuda ha estat molt positiva i a falta de tenir les estadístiques de tot el dia, es calcula que l'ocupació serà superior al 80% de l'aforament permès».

A Torredembarra, Joel Ramírez i Edgar Segurana, responsables de l'Apolo Club, amb gimnàs i pistes de pàdel d'interior, es mostren resignats a haver d'acatar les restriccions imposades. No obstant això, asseguren que «volem pensar que ens mantindran oberts, però tenim por de patir un nou tancament». A més, en el seu cas, lamentaven també el greuge comparatiu que suposa que les pistes de pàdel a l'aire lliure s'hagin mantingut obertes, ja que molts dels seus clients han anat a la competència, i «ara hem de recuperar-los».

Des de l'Associació Reusenca de Centres d'Esport i Salut (ARCES), el vicepresident Artur Alabart lamenta que «el fet que ens tinguin obrint i tancant no ajuda a generar confiança» i demana «continuïtat en l'activitat» perquè «com més n'hi hagi, més tranquil·litat donem al client». L'entitat, que agrupa 18 establiments de la ciutat, ha detectat que «un 82% dels centres van perdre més del 40% de la seva facturació el 2020» i que la diferència entre aquest gener i el de l'any anterior «és de gairebé un 60%», i per això reclama «ajuts directes». En general, però, «els socis hauran caigut prop d'un 50%». S'han hagut de fer alguns ajustos com «reduir la quantitat de persones en les classes dirigides», cosa que ha obligat a «posar més franges per repartir els alumnes», explica Alabart.

«Molles de pa»

D'altra banda, satisfacció continguda entre els restauradors en el primer dia d'allargament de l'horari d'obertura, que els permet treballar una hora més tant al servei d'esmorzar com de dinar. Els propietaris assenyalaven que a primera hora van tenir un volum de clients similar al dels darrers dies, però van constatar que van arribar més esglaonadament. Des de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona (AEHT) consideren que el nou horari són «molles de pa». «És una petita passa endavant, però això i res és pràcticament el mateix», defensa el president de l'AEHT, Francesc Pintado. L'AEHT ha demanat poder obrir des del matí fins al vespre.