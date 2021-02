El PSC vol revertir les retallades en Sanitat i millorar els CAP

Critiquen que en deu anys s'ha reduït un 27,5% la despesa en Salut

El PSC es marca com a objectiu prioritari revertir les retallades en sanitat. «Des del 2010, quan el Govern encara era socialista, s'ha reduït un 27,5% la inversió en Sanitat Pública», ha lamentat avui el número dos del PSC per Tarragona, Rubén Viñuales, qui afegia que «tenim el compromís d'assolir el 7,2% del PIB en Sanitat, ja que actualment està en 3,7, un percentatge absolutament injust per un tema com és la Sanitat Pública, que és la igualtat d'oportunitats per tots els ciutadans».

En aquesta línia, Viñuales ha exposat que «també tenim el compromís que el 25% de la inversió en Sanitat Pública serà pels CAP, que són el mur de contenció que evita el col·lapse hospitalari». És per això, que els socialistes proposen augmentar més d'un 20% aquesta despesa, «passant dels 1.374 euros per habitant, als 1.700.

Per la seva banda, el regidor socialista a l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, ha argumentat que «tenim unes condicions molt lamentables, unes cues d'espera molt llargues i una atenció que no és, ni de lluny, com hauria de ser en un sistema sanitari com el que volem tindre al nostre país». El regidor ha detallat que «en aquests últims deu anys, s'ha reduït al Camp de Tarragona 261 llocs de treball a l'atenció primària i, a la vegada, s'ha reduït el seu poder adquisitiu gairebé un 20%».

Viñuales ha finalitzat la intervenció socialista etzibant que «el no alcalde Ricomà, per desgràcia, ni lidera ni fa cap mena d'oposició envers el Govern de la Generalitat per tal de defensar els drets dels seus ciutadans».