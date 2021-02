El PDeCAT aposta pel desenvolupament del PLASEQTA al territori

Marc Arza demana que s'implementin sistemes d'avisos d'alarma a través de missatges de mòbil o una aplicació

Actualitzada 09/02/2021 a les 13:01

El cap de llista del PDeCAT a la demarcació, Marc Arza, ha presentat les propostes del partit en matèria de seguretat. Des de la formació reclamen que el Departament d'Interior executi les mesures del PLASEQTA i que s'implementin sistemes d'avisos d'alarma amb instruccions clares a través de missatges de mòbil o una aplicació.Arza també ha posat de manifest la necessitat de dotar de més efectius i de més recursos materials i tècnics el cos de Bombers. Ha destacat la situació de precarietat amb què han de treballar, com és el cas del Baix Penedès.En relació als Mossos d'Esquadra, ha manifestat el seu suport al cos, que ha estat reconegut a nivell internacional per actuacions tan notables com la del 17 d'agost als atemptats de Barcelona.Des del PDeCAT posen en valor el treball del cos policial perquè Catalunya sigui un país segur on no hi hagi impunitat amb la delinqüència.