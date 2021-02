Condemnat a 14 anys de presó per intentar matar a un matrimoni amb un destral

L'home condemnat era un treballador de la neteja d'un geriàtric regentat pel matrimoni

La Secció Quarta de l'Audiència de Tarragona ha condemnat a 14 anys de presó un home que va atacar amb un destral un matrimoni propietari d'una residència geriàtrica del que va ser acomiadat, després que la sala l'hagi considerat culpable de dos delictes d'homicidi en grau de temptativa.La sentència també el condemna a no apropar-se a menys de 500 metres del matrimoni ni a comunicar-se de cap manera amb la parella durant 12 anys, així com a una indemnització de 40.000 euros, a raó de 15.000 per les lesions causades i 5.000 per les seqüeles a cada víctima.L'home condemnat era un treballador de la neteja d'un geriàtric regentat pel matrimoni, i del que va ser acomiadat al cap d'un any a través de l'àrea de recursos humans, sense que les víctimes intervinguessin personalment en l'acomiadament.Els fets jutjats van ocórrer a la tarda del 16 d'octubre de 2019, quan l'home es va apropar al domicili del matrimoni a Tarragona i, en el moment en el qual els va veure, va anar a la seva trobada mentre treia una destral d'una motxilla.En veure a l'atacant, la dona va arrencar a córrer mentre l'agressor va clavar una destralada al front de l'home, que va començar a demanar ajuda mentre sagnava abundantment i intentava fugir després de la seva dona.Aquesta va tornar per socórrer al seu marit, moment en el qual l'agressor la va atacar a ella, li va fer un tall a la comissura de la boca, la va tirar al terra, de tal manera que li va trencar un braç, i li va clavar puntades de peu mentre amenaçava de matar-la.Quan anava a clavar-li una altra destralada, el marit es va abalançar sobre el condemnat i tots dos van caure rodant pel terra, moment en el qual el mànec de l'eina es va separar, encara que l'antic empleat va seguir agredint l'home al terra.En aquest moment va intervenir l'amo d'un bar proper, que va separar els dos homes i l'agressor va marxar del lloc.Posteriorment, els Mossos d'Esquadra el van localitzar i van detenir, i el jutge va ordenar el seu ingrés a la presó, on està des del 30 de gener de l'any passat.El condemnat va causar al marit una ferida de tres centímetres just damunt de les celles i una altra igual al centre del front, a més d'abrasions, contusions i estrès postraumàtic.La víctima va trigar 100 dies a curar-se i li han quedat les seqüeles de les cicatrius i l'estrès postraumàtic.Per la seva banda, la dona va sofrir una ferida en la comissura de la boca, una fractura de radi, contusions i estrès postraumàtic, que li queda com a seqüela juntament amb una cicatriu en la boca.