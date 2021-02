Bird oferirà dos viatges gratuïts de 30 minuts per anar a votar diumenge

Caldrà introduir el codi «JOVOTO» a l'app

Actualitzada 08/02/2021 a les 21:22

Bird, una de les dues empreses de patinets elèctrics que opera a Tarragona, oferirà viatges gratuïts amb els seus vehicles per ajudar les persones a anar i tornar dels col·legis electorals el pròxim 14 de febrer, dia de les eleccions al Parlament de Catalunya. Els usuaris simplement hauran d'introduir el codi «JOVOTO» a la seva aplicació, on se'ls regalarà automàticament dos viatges de 30 minuts gratuïts perquè puguin viatjar a la seva seu electoral.

«L'actual pandèmia pot afectar a la participació en aquestes eleccions. El vot és un dels nostres drets fonamentals com a ciutadans, de manera que volem assegurar-nos que la gent el pugui exercir, i per això posem al seu abast els nostres serveis de micromobilitat, una manera segura d'arribar als col·legis electorals el dia de les eleccions», defensa Toni Riera, director general de Bird, que va afegir que «la manca d'accés al transport no ha d'impedir la votació de ningú. Bird vol implicar-se facilitant la mobilitat a tots els nostres usuaris de la ciutat de Tarragona i ens complau poder ser útils per ajudar als tarragonins a desplaçar-se a votar».