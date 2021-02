Un jaciment al menjador de casa

Estudiants de la URV analitzen els models de vida actuals i els comparen amb els de la prehistòria

Actualitzada 07/02/2021 a les 22:07

Coincidint amb la fi de quadrimestre, els estudiants de primer curs de l'assignatura Prehistòria i Evolució humana del grau d'Història, i del d'Història de l'Art i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV), han presentat el seu treball de recerca, que han dedicat als seus propis espais domèstics: cuines, banys, habitacions, garatges, etc.

Les sessions de tots els treballs es van fer mitjançant la projecció de diapositives amb la veu dels estudiants enregistrada, i hi van participar un total de 97 alumnes.

L'objectiu era fer una anàlisi comparativa sobre diferents aspectes de la vida quotidiana a la prehistòria, com la higiene, la salut, el descans, l'alimentació o la socialització, entre altres. «D'aquesta manera aprenen a quantificar i interpretar dades, fer inventaris d'objectes, treballar en equip i presentar resultats», comenta Ethel Allué, professora de l'assignatura i investigadora a l'IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) - CERCA.

Així per exemple, l'equip de Montserrat Plana, estudiant d'Història de l'Art i Arqueologia a la URV, va presentar el treball titulat Evolució del comportament humà. En la seva recerca, que va desenvolupar amb cinc companys més, va analitzar l'evolució dels habitatges i del model de vida en l'edat del Bronze en contraposició als actuals. «El treball m'ha permès relacionar conceptes ja existents en la prehistòria amb la societat actual. M'he adonat que els nostres orígens estan presents en aspectes de la nostra vida quotidiana», explica. «Malgrat això, també hem pogut observar com gran part de la població desconeix aquesta relació tan estreta, considerant doncs que s'hauria de promulgar l'ensenyament del que és, ni més ni menys, la procedència del món en el qual vivim avui», assenyala l'estudiant.

Un altre treball presentat va ser el d'Anna Batet, estudiant també d'Història de l'Art i Arqueologia a la URV, que va dur a terme l'estudi Habitatges actuals versus Habitatges prehistòrics. Es tracta d'un treball de recerca sobre l'anàlisi i l'evolució dels espais d'un habitatge en l'època actual i en la prehistòria.

Batet, juntament amb tres companys més, va analitzar quatre espais d'un habitatge modern com si es tractés d'un jaciment arqueològic. Després, l'equip d'estudiants va utilitzar aquesta informació per comparar-la amb els habitatges i el model de vida de l'edat del Bronze.

Anna Batet explica que, per a ella, el més interessant del treball ha estat «el procés pràctic i d'investigació que hem hagut de dur a terme per arribar a aquestes dades». En paral·lel, admet que «el fet d'haver tingut aquesta primera aproximació casolana al treball de camp i de convertir la meva sala d'estar en un quadrant d'un jaciment arqueològic improvisat, ha despertat en mi la vocació que ja intuïa que tindria per aquesta professió, i m'ha semblat una experiència meravellosa».