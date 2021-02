Roben en almenys dos establiments del barri de Bonavista

Dos joves, ebris segons la Urbana, van endur-se productes del Coviran i de la Panaderia Serrano

Actualitzada 07/02/2021 a les 21:04

Almenys dos robatoris es van produir ahir al matí en dos establiments del barri de Bonavista. Segons va poder saber Diari Més, dos joves, de nacionalitat magrebina i beguts i drogats, segons els testimonis, van endur-se diversos productes tant del supermercat Coviran, situat al carrer 22, i de la Panaderia Serrano, al carrer 23. La Guàrdia Urbana, que només va rebre la denúncia del supermercat, va intentar reconèixer els joves lladres a través de les càmeres de seguretat del mateix sense fortuna, ja que «es veia poca cosa» i no els van poder identificar.

Per altra banda, Rafa Serrano, propietari de la Panaderia Serrano, explicava que es tracta de dos joves que sovint prenen cerveses i pastes del seu negoci. Defensava que no va trucar a la policia perquè «és perdre el temps, molts cops ni venen i un dia els van identificar i no els van fer res».

Serrano assegurava que van entrar a l'establiment, cap a les 11.30 hores del matí, i un d'ells va anar cap a la nevera, mentre que l'altre jove es va quedar a l'entrada. «He vist que el de la nevera es posava dues cerveses d'un litre a la jaqueta i he decidit anar cap a ell per dir-li que les deixés al seu lloc, ho ha fet, però després n'ha tornat a agafar una altra i, a més, l'altre jove estava a l'entrada i no volia deixar-lo sol, ja que tenia por que em prengués diners de la caixa», relatava Serrano, que afegia que «em deia que no el toqués i em donava empentes». També van intentar prendre-li els diners de la caixa registradora, tot i que el propietari del negoci ho va poder evitar i els va poder fer fora.

«Més que el que s'emporten, que al final han estat unes pastes d'aquestes que valen un euro, és la por que, anant beguts i drogats, algun dia es posin més violents del compte i em facin alguna cosa», denunciava Serrano, que assegurava que ja té 64 anys i està sol a la tenda. Finalment, Serrano assegurava que, a més del Coviran, segons una veïna del barri també ho van fer al supermercat Dia, uns fets que no constaven, però, a la Guàrdia Urbana.

Després, a les 12.30 hores, va ser quan van entrar al supermercat Coviran del carrer 22 i es van endur diverses ampolles d'alcohol. De fet, en marxar, se'ls va caure una ampolla de whisky a terra, que va quedar trencada just davant de l'entrada. Els agents de la Guàrdia Urbana van revisar les càmeres de seguretat de l'establiment per identificar els joves sense aconseguir-ho.