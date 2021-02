Les adopcions de gossos a Tarragona creixen un 13% a la protectora durant el 2020

Els ingressos canins a l'entitat, però, també registren un increment en un any pandèmic en què s'han adoptat més gats

Actualitzada 08/02/2021 a les 07:14

Les adopcions de gossos a l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Tarragona va créixer un 13,4% durant el 2020. En total, 358 gossos van trobar família l'any passat. Si més no, l'any no va ser positiu del tot, ja que l'entitat va registrar l'entrada d'un 12,7% més de cans respecte al 2019, arribant a acollir 389 gossos nous. Les dades de la protectora de la ciutat entorn els gats van millorar en la seva globalitat respecte a l'any anterior. A Tarragona es van adoptar 366 felins, xifra que suposa una pujada del 8,4%, mentre que l'associació que cuida d'animals va rebre 360 nous gats, un 11% menys que els registrats el 2019. Ara per ara, la protectora situada al polígon industrial de Riu Clar acull 120 gossos i 180 gats.

Les adopcions canines i felines a la ciutat van anar a més l'any passat. En un context pandèmic, en què les hores a casa s'han multiplicat els darrers mesos, cada vegada més gent ha apostat per un animal de companyia. «La gent ha sortit molt menys de casa, i ha buscat distreure's amb la companyia d'un animal», justificava Maria Rosa Montserrat. La presidenta de l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Tarragona posava el focus sobre l'estricte confinament de la primavera passada, quan es van adoptar fins a 41 gossos i deu gats: «Aleshores poder sortir a passejar una mascota era vist com un privilegi, així que els Mossos d'Esquadra van fer un requeriment a la Fiscalia per recollir els noms dels nous amos».

No tots els cans tenen els mateixos números de ser adoptats. «Amb gossos grans com pastors alemanys o llauradors hi ha cua, són races molt boniques», detallava Montserrat. Entre les petites, les més sol·licitades són els Yorkshire o els Chihuaha. Els patrons entre els gats són semblants, ja que «els siamesos o els perses surten abans que els atigrats», segons la presidenta. Si més no, allò que marca més a l'hora d'escollir és l'edat, tal i com destacava Maria Rosa Montserrat: «Fa unes setmanes que estan sortint gossos vellets, dels més veterans de la protectora, però clar, la gent prefereix abans un cadell». Dels 120 gossos, 30 tenen més de deu anys. La presidenta de l'associació posava l'accent en el cost d'una adopció, que en el cas d'animals «vacunats, esterilitzats, castrats i amb xip pot ascendir fins als 160 euros, ja que les despeses s'han de cobrir». Si més no, el cost d'acollir un gos d'edat avançada o amb leishmaniosis és zero.

Pugen les entrades

La cara negativa del 2020 a l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Tarragona va ser la de les entrades. La majoria de gats i gossos que entren a la protectora provenen de grans camades o bé de gent que ja no se'n pot fer càrrec, a causa de mudances o defuncions, per exemple. Si més no, sovint les condicions en què els animals arriben no són òptimes, segons Maria Rosa Montserrat: «Entren molt xafats, ja que a vegades han estat atropellats, i l'operació pot costar entre 700 i 800 euros que assumim nosaltres». La presidenta de la protectora tarragonina també denunciava que molts propietaris no donen la cara i «abandonen cadells en contenidors o en caixes a la porta del nostre recinte». Montserrat recordava un cruel cas que va tenir lloc aquest hivern, quan algú «va deixar uns cadells en una capsa» i, quan els treballadors els van trobar, «la meitat havien mort congelats».

La protectora de la ciutat celebrava l'augment d'adopcions, però denunciava l'increment d'animals acollits per l'associació. El remei, segons Montserrat, hauria de passar perquè «l'Ajuntament faci campanyes d'esterilització, nosaltres ja fem el que podem». La presidenta de l'entitat reconeixia que no tothom podia permetre's el cost, però que l'administració hauria d'ajudar. Montserrat també va demanar un major control sobre el xip dels animals i l'enduriment de les multes per abandonament.