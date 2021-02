La regidora de Tarragona Paula Varas: «Qualsevol acció legal que es prengui es farà des de l'equip de govern»

La regidora de l'Ajuntament obre la porta a emprendre mesures legals per les lesions sofertes dissabte per part d'una Mosso a l'acte de Vox a la ciutat

Actualitzada 07/02/2021 a les 21:42

«Qualsevol decisió a l'hora de prendre accions legals contra l'actuació de l'agent dels Mossos que em va tirar a terra dissabte, es farà des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona», defensava ahir la regidora Paula Varas, que apuntava que «formo part del govern i farem el que s'acabi determinant de manera consensuada», pel fet que ella va intervenir com a regidora. D'aquesta manera, Varas obre la porta emprendre qualsevol mesura judicial pels fets pels quals va patir diverses lesions presumptament per part d'una agent dels Mossos. L'incident va tenir lloc dissabte durant l'acte del líder de Vox, Santiago Abascal, a Tarragona amb motiu de la campanya electoral dels comicis al Parlament de Catalunya del pròxim 14 de febrer.

Varas relatava que ella no va acudir a la manifestació antifeixista contra l'acte electoral, sinó que passava per allí i, en veure alguns membres de la formació d'ultradreta que no complien les mesures anticovid quan anaven cap al míting, que es va dur a terme al Camp de Mart, va decidir entrar per fer fotografies i assegurar-se que es complien totes les mesures de seguretat. Explicava que va demanar permís als agents dels Mossos que formaven el cordó policial entre l'acte i la concentració i assegura que aquests li van denegar. «Vaig tornar identificant-me, dient que era regidora i el motiu per voler entrar», relatava Varas, que assenyalava que després es va posar a parlar amb tres participants de la concentració, que era «pacífica». «Va ser llavors quan una agent dels Mossos va sortir del cordó policial i em va tirar a terra. Aquí és quan venen els manifestants a ajudar-me, cridant als policies perquè una agent m'havia lesionat», lamentava l'edil d'ERC a l'Ajuntament, que criticava que se li van trencar les ulleres i la bossa.

Els agents se la van emportar cap al furgó policial, però en arribar, els sanitaris del SEM la van prendre per atendre-la a l'ambulància. El resultat: una contractura cervical amb limitació de moviments, pel qual ha de dur collaret, rascades als braços i blaus per tot el cos. Després de ser atesa pels serveis sanitaris va ser denunciada pels Mossos per un delicte de resistència a l'autoritat i desobediència. «Tinc un informe mèdic que constata les lesions, em sap molt greu que la policia m'hagi denunciat a mi», lamentava Varas, que criticava «l'excés i la sobreactuació policial» i es mostrava preocupada perquè «una democràcia s'hauria de defensar del feixisme en lloc de protegir els feixistes».