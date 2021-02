La Guàrdia Civil de Tarragona estrena el seu primer vehicle cent per cent elèctric

S'utilitzarà per a la vigilància i protecció d'infraestructures estratègiques al port de Tarragona i l'aeroport de Reus

Actualitzada 08/02/2021 a les 13:38

La Guàrdia Civil de Tarragona ha estrenat un nou vehicle cent per cent elèctric. Es tracta d'un Nissan LEAF que incorpora una bateria elèctrica de 40 KW i que han estat equipat i adaptat per exercir la funció policial.Aquest vehicle forma part de les 50 unitats adquirides per la Guàrdia Civil a la finals del mes de novembre de 2020. Aquests, en principi i de manera experimental, es destinaran a tasques de vigilància i seguretat en zones portuàries i aeroportuàries.Aquesta adquisició és un ferm compromís de la Guàrdia Civil per adequar-se als nous temps, amb la transformació, en un futur, del seu parc mòbil que suposarà un fre al canvi climàtic, reforçant així el seu compromís amb la conservació del medi ambient, reduint el consum de carburants fòssils i les emissions de CO₂ a l'atmosfera.