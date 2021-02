L'Espai Jove Kesse de Tarragona ofereix més de 15 activitats dirigides als joves

Actualitzada 08/02/2021 a les 12:40

L'Espai Jove Kesse de Tarragona ofereix més de quinze propostes de component educatiu, experimental, creatiu, reivindicatiu i culturalment actives dirigides als joves d'entre 12 i 35 anys. Les incripcions es poden fer a partir del dimarts 9 de febrer a www.tarragonajove.org. Un dels cicles destacats se centrarà la seva acció en la lluita contra les desigualtats de gènere i la defensa de la diversitat sexual. Es tracta de quatre activitats coorganitzades per l'Assamblea de Cooperació per la Pau amb la col·laboració de la Conselleria de Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona.En el bloc cultural, s'han programat fins a 8 actes, espectacles i exposicions, amb propostes en clau intercultural com la celebració de l'any nou xinès; el concert musical amb Alongside Merry; representacions teatrals; una jam session de màgia; els treballs coreogràfics realitzats per l'Aula de Dansa de l'Espai Jove Kesse; i un espai de xerrada i debat al voltant de les heroïnes dels nostres temps.A partir de dimarts 9 de febrer, els canals e-tarragonajove donaran pas a les aules temàtiques educatives com la de coach personal, aula de dansa (nivell iniciació), aules de cinema i fotografia, l'aula de teatre jove i l'aula de jocs i de lleure.