L'alcalde, Pau Ricomà, ha afirmat que «la mà està estesa i oberta per parlar amb els treballadors» i ha apuntat que hi ha demandes pendents de resoldre des de fa anys.El ple també ha servit perquè Lorena de la Fuente prengués possessió com a nova regidora del grup de Ciutadans en substitució de Rubén Viñuales, que ha abandonat el partit i s'ha unit al PSC.