L'Ajuntament de Tarragona amplia el termini per poder-se inscriure al Concurs Comerç Festiu de Carnaval

L'Ajuntament de Tarragona ha decidit ampliar el termini per tal que els comerços que ho desitgin es puguin inscriure al Concurs Comerç Festiu: Edició Carnaval. D'aquesta manera es dona resposta a la demanda de diversos comerciants que sol·licitaven més temps per fer la inscripció. Així doncs, els interessats tenen fins demà a les 15 h per omplir la sol·licitud a la pàgina web de l'Ajuntament.

El Concurs de Comerç Festiu: Edició Carnaval és una iniciativa de les conselleries de Comerç i Festes de l'Ajuntament de Tarragona, amb la col·laboració de la Via T Tarragona Shopping i dels mercats municipals de la ciutat, i que es durà a terme durant el mes de febrer de 2021 i té l'objectiu de dinamitzar les vendes de Tarragona durant la celebració del Carnaval.