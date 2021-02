Jordan: «Que cap vot es quedi a casa, ens mereixem el canvi a la Generalitat»

El cap de llista d'En Comú Podem a Tarragona, acompanyat de Jéssica Albiach, fa una crida a la participació per decidir «la resposta a la crisi»

Actualitzada 08/02/2021 a les 20:59

El número u d'En Comú Podem a Tarragona, Jordi Jordan, ha fet una crida a la participació a les eleccions del 14 de febrer. «La gent treballadora necessitem i ens mereixem que el canvi arribi a la Generalitat», ha reclamat Jordan. El cap de llista dels comuns a la demarcació s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'executiu català els darrers mesos: «No podem continuar igual, amb un Govern que no governa en benefici de la majoria i que només s'ha dedicat a la retòrica i als gestos simbòlics». Jordan ha expressat que calia «un canvi de debò, per blindar i millorar la sanitat i l'educació públiques, i perquè paguin més impostos els que tenen més» i, en aquest sentit, ha desitjat «un Govern de gent treballadora al servei de la gent treballadora».

A poc més de sis dies per les eleccions, Jordi Jordan ha fet una crida a la participació: «Decidim quina resposta es donarà a la crisi econòmica i social que afecta centenars de milers de persones i les nostres condicions de vida els propers anys». A més, la candidata dels comuns a presidenta, Jèssica Albiach, ha fet costat a Jordan a Bonavista, i ha avisat del perill de Vox: «Cap vot de la gent treballadora es pot quedar a casa si no volem que els feixistes entrin al Parlament».

La importància de votar En Comú Podem ha estat un dels altres punts del discurs de Jordi Jordan. El cap de llista a Tarragona ha assegurat que «votar Junts o Esquerra vol dir continuar com ara», i que «votar el PSC vol dir substituir a Ciutadans com a primer partir de l'oposició» al Parlament. Per aquest motiu, Jordan ha animat a votar En Comú Podem «per un canvi real» i que això «empenyi a sumar a les forces d'esquerres». «Proposem a la gent de Tarragona, el Baix Penedès i de Terres de l'Ebre que normalment no ens vota que faci un vot excepcional, perquè la pandèmia ens ha portat a una situació excepcional i no podem continuar igual», ha demanat Jordan. Els comuns, que també han comptat amb el diputat al Congrés Rafa Mayoral, s'han reunit amb diversos treballadors de la indústria.