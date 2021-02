Els estudis de tatuatges de Tarragona, preocupats per no poder obrir els dissabtes

El nombre de persones que es va tatuar per primera vegada va augmentar considerablement després del confinament total

Els estudis de tatuatges de Tarragona estan preocupats pel seu futur arran de la prohibició d'obertura els dissabtes dels negocis no essencials. La resposta per part de la clientela va ser bona després del confinament total de la primavera i, fins i tot, el nombre de persones que llavors es va tatuar per primera vegada es va multiplicar. Si més no, les restriccions lligades a la segona i tercera onada de la pandèmia estan fent la guitza als tatuadors de la ciutat, que davant la impossibilitat d'obrir els dissabtes, han vist com la facturació està caient en picat. A més, els darrers mesos la popularitat de tatuar a casa, sense llicència, ha crescut entre particulars, fet que encara dificulta més la feina als estudis de Tarragona.

Els tatuadors de la ciutat veuen perillar el seu futur després de moltes setmanes sense poder obrir els dissabtes. «Acostumava a ser un dia molt bo, ja que arribàvem a fer 200 o 300 euros i ens venia gent de fora», lamentava Mik Zion, de l'estudi al carrer d'Armanyà que porta el mateix nom i duu 24 anys obert. Les perspectives tampoc eren esperançadores per Ismael López. El propietari de The Power Ink detallava que, des de l'inici de la segona onada, «la clientela ha baixat un 80%». A més, el tatuador del local ubicat al carrer Méndez Núñez criticava que «les ajudes que l'administració dona no són compatibles amb els estudis de tatuatges», i que el que guanya ara mateix entre setmana no li serveix «ni per cobrir les despeses, pel que potser hauré de tancar al març».

La situació preocupant s'estén a la majoria d'estudis de tatuatges de la ciutat. «Últimament tenim força cancel·lacions», admetia Clara Castillo. La tatuadora de l'estudi RoseNoire, situat a la plaça de les Peixateries Velles, també lamentava el fet de tenir tancat els dissabtes i assegurava que havia estat «un any caòtic amb les mesures higièniques, anul·lacions i només poder acceptar clients amb cita prèvia». A més, el poder adquisitiu dels clients fidels i dels potencials ha perdut empenta els darrers mesos, tal i com ho notificava Carlos Latorre, tatuador de l'estudi Chopper Ink, al carrer Cós del Bou: «La gent ara mira molt més els diners i, si es tatuen, se'ls fan més petits».

L'amenaça dels particulars

El moment complicat que viuen els estudis de tatuatges, però, no està coincidint amb l'època dolça pels amants de la tinta. L'increment de persones que s'han tatuat els darrers anys ha anat acompanyat del creixement del nombre de particulars que duen a terme l'activitat a casa seva. «No tenen cap mena de titulació i han comprat les màquines a internet», denunciava Clara Castillo. La tatuadora del RoseNoire detallava que «la gent que ha començat a tatuar des de zero a casa seva ens està perjudicant econòmicament», i incidia en el fet que «no paguen lloguer ni han de seguir les mateixes mesures sanitàries que nosaltres». En el mateix sentit, Carlos Latorre parlava de la qualitat i explicava que «molta gent que se'ls fa a casa acaba venint a l'estudi a arreglar-se'ls».

Creix l'atreviment

La cara positiva del 2020 pels estudis de tatuatges de Tarragona van ser els primers mesos després del confinament total de la primavera. «Després de la primera onada va venir molta gent nova, i el 80% dels clients fixos van tornar», recordava Ismael López. Des de llavors, «hi ha gent que se n'ha fet cada dues setmanes», puntualitzava Carlos Latorre. Les ganes de tatuar-se van créixer a la vegada que passaven els dies tancats a casa, i molta gent es va atrevir «a fer-ho per primera vegada, sobretot amb dissenys petits i simples», aclaria Clara Castillo. Si més no, els tatuadors de la ciutat coincidien que la pandèmia no havia estat una temàtica recurrent entre els tatuatges del 2020, excepte els noms de persones properes mortes.