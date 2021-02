El PSC vol crear un pla de xoc integral per pal·liar els efectes de la covid en el teixit esportiu

El turisme esportiu i empoderar la dona en el sector, objectius principals

Actualitzada 08/02/2021 a les 20:54

El Partit Socialista de Catalunya ha anunciat que vol crear un pla de xoc integral per pal·liar els efectes de la pandèmia de la covid-19 en el teixit esportiu. El seu número 2 a la demarcació de Tarragona, Rubén Viñuales, ha denunciat «l'abandonament» d'aquest sector, que des de 2012 pateix unes retallades continuades de més d'un 40% per part del govern de la Generalitat. Per aquest motiu, el candidat socialista creu que cal aprovar una nova Llei de l'activitat física i l'esport per garantir la gestió pública del sector, a través d'una millora del finançament. «A partir de diferents iniciatives fiscals i amb la participació constant de les federacions esportives, podrem reactivar un sector que és un pilar bàsic de la nostra societat», ha afirmat Viñuales.

Una de les altres propostes del PSC és l'aposta «clara i contundent» pel turisme esportiu. Per al regidor del grup municipal socialista, Berni Álvarez, s'han de promoure esdeveniments esportius territorials, nacionals i internacionals per tal d'assolir projecció econòmica i turística: «Aquest objectiu s'aconsegueix a través d'una bona col·laboració entre les administracions públiques i apostant fortament per polítiques que afavoreixin aquests projecte». Els socialistes també defensen dur a terme iniciatives públiques feministes per empoderar la incorporació i, sobretot, la visibilització de les dones a la pràctica de l'esport, així com també en tasques directives. I afirmen que aquesta tasca només s'assoleix començant per l'esport base.

Viñuales ha explicat que, si Catalunya assoleix el canvi necessari, el PSC convocarà programes de subvenció per a la millora i el manteniment d'equipaments esportius, conjuntament amb els ajuntaments. I ha lamentat que, després de més de dos anys i mig, el traspàs del Palau d'Esports encara no s'ha produït. En aquest sentit, Álvarez ha dit que seguiran pressionant en el plenari de l'Ajuntament per aconseguir aquest traspàs i ha criticat que en els quasi dos anys de govern Ricomà, aquest fet no s'hagi assolit. I creu que obtenir aquest objectiu haurà de ser una prioritat màxima pel futur govern de la Generalitat.