Demanen fins a 6 anys i mig de presó a cinc detinguts pels aldarulls d'octubre de 2019 a Tarragona

Llançaments de pedres contra la policia

Acusats de liderar un grup de manifestants

Policies nacionals van témer per la seva integritat

En l'escrit d'acusació a què ha tingut accés l'ACN, el ministeri públic assenyala que una part dels manifestants que van sortir a protestar durant diverses nits arreu de Catalunya «van trencar la pau social comportant-se de manera violenta, provocant aldarulls, fent talls de carretera, aixecant barricades amb mobiliari urbà, arribant a atacar immobles pertanyents a institucions i organismes estatals, ocasionant quantiosos danys materials, així com a les forces d'ordre públic, a les quals van escometre causant danys personals».Els fets que són objecte d'acusació van passar el 17 d'octubre de 2019. Fiscalia apunta que cap a les nou del vespre un miler de persones es van aplegar davant la subdelegació del govern espanyol a Tarragona i van tallar al trànsit la plaça Imperial Tarraco. Cap a dos quarts d'onze, diverses persones d'aquest grup de manifestants, «en el qual s'integraven els acusats», van començar a insultar els agents, a llançar-los pedres, ampolles de vidre i altres objectes contundents.La fiscalia afegeix que van actuar «emparats en el grup amb l'ànim d'alterar greument la pau pública i d'impedir el legítim exercici de l'autoritat dels agents de policia». Segons l'acusació pública, els dos acusats que van acabar a la presó també van participar d'aquesta conducta i, a més, diu que portaven peces de roba que els tapaven gran part de la cara amb la intenció que no els poguessin identificar.Com que també es van produir aldarulls als carrers adjacents a la plaça, assenyala el fiscal, els agents van dispersar les persones congregades -inclosos els acusats- els quals «es van dirigir simultàniament en grups a diferents punts de la ciutat amb el propòsit d'alterar greument la pau pública i pertorbar la tranquil·litat ciutadana, causar danys en tot el mobiliari urbà que poguessin -principalment contenidors-, així com escometre als agents».L'escrit relata que el primer acusat portava bona part de la cara tapada i es va dirigir amb una vintena de persones no identificades a la Rambla Nova, on va moure contenidors per formar barricades al mig de la calçada, i els va calar foc. Almenys un va quedar completament calcinat. Posteriorment, fiscalia apunta que davant l'arribada de diverses furgonetes policials van fugir cap al carrer Soler.Allà, a la cantonada amb el carrer Gasòmetre, sosté que dos mossos de paisà es van identificar com a tals i que l'acusat i els seus acompanyants van agafar pedres d'uns sacs de runa propers i els van llançar contra els agents. Els policies es trobaven a uns cinc metres però les van poder esquivar. Els agents van detenir al carrer Doctor Zamenhoff l'acusat, a qui van trobar un encenedor en el seu poder.La fiscalia li demana penes que sumen 6 anys i mig de presó. En concret, 2 anys i tres mesos per un delicte de desordres públics, 2 anys de presó per un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat i 2 anys i tres mesos per un delicte de danys mitjançant incendi, a més d'una indemnització de 3.040 euros a la concessionària de la brossa, FCC, pel contenidor cremat.Segons Fiscalia, el segon acusat duia un passamuntanyes i va encendre foc a un contenidor que havia col·locat a mode de barricada en un dels carrers adjacents a la plaça Imperial Tarraco. Tant ell com les altres persones que l'acompanyaven van fugir quan va arribar a la policia, però uns agents el van detenir a l'avinguda de Prat de la Riba. Afronta 4 anys i mig per desordres i danys mitjançant incendi, i el pagament de 3.040 euros d'indemnització pel contenidor cremat.Al tercer processat la fiscalia l'acusa d'haver llançat pedres als policies que el perseguien a ell i a altres persones pel carrer Pere Martell després de muntar una barricada. Un policia es va lesionar al sortir precipitadament del vehicle per iniciar la persecució, apunta. Quan el van detenir, a Vidal i Barraquer, van trobar-li quatre pedres i un encenedor. Afronta 4 anys i mig de presó per desordres, atemptat i danys mitjançant incendi en temptativa, ja que el foc no va causar danys.Finalment, a la quarta i al cinquè processat -que van passar més d'un mes en presó preventiva- se'ls acusa de fer «tasques de direcció i dinamització», coordinant els actes d'un grup d'encaputxats. L'escrit d'acusació apunta que a l'altura de l'estació d'autobusos van preparar una barricada al mig de Pere Martell, i que van bolcar alguns contenidors per cremar-ne el contingut i que van llançar-hi cartrons encesos. Tot i això, no se'n va calcinar cap.Tot seguit, afegeix la fiscalia, van seguir avançant cap a Ramón y Cajal, on el processat, «mitjançant instruccions als altres», va liderar la creació d'una barricada amb contenidors sobre els que van iniciar foc, si bé finalment tampoc no en va cremar cap. Simultàniament, agents de paisà de la policia nacional van enxampar i detenir la processada per calar foc a papers i cartrons que hi havia dins una paperera.Segons la policia, la noia es va resistir activament tirant-se a terra i donant puntades i movent els braços mentre els deia: «fills de puta, fills de puta, solteu-me, soc estudiant de Dret, no he fet res, cabrons, sabreu el que és bo». A més, segons l'acusació, cridava a les persones que l'acompanyaven perquè l'ajudessin i evitessin la detenció.La fiscalia detalla que els policies es van desplaçar amb l'acusada immobilitzada pel carrer Jaume I fins a la Tarraco Arena Plaça i que allà «els va envoltar un tumult d'afins a l'acusada que, malgrat les ordres dels agents, amenaçaven amb agredir-los si no la deixaven anar, provocant que els agents temessin per la seva integritat».Entre aquestes persones, apunta el ministeri públic, hi havia l'acusat, el qual, per reforçar la «ja de per si intensa intimidació sobre els policies», va agafar una pedra i es va apropar a un agent amb actitud «amenaçant». Davant d'això, «per evitar una agressió a la vista de la violenta conducta demostrada durant la nit, altres policies de paisà van detenir-lo».Atès l'ambient «extremadament hostil i intimidant», i davant l'inici d'un llançament d'objectes per part dels concentrats «que preludiava un evident atac a la seva integritat física» els agents van haver de refugiar-se amb els detinguts a un portal de la plaça Josep Roig i Raventós. Aleshores, altres individus van llançar pedres al portal, ocasionant danys, i els policies «només van poder sortir quan van acudir al seu auxili reforços policials que van dispersar els atacants».Els dos processats afronten una petició de 5 anys i 11 mesos de presó. En concret, la fiscalia els demana 3 anys per desordres públics, 2 anys per atemptat contra agents de l'autoritat i 11 mesos per un delicte continuat de danys mitjançant incendi en grau de temptativa. La concessionària de la brossa també reclama els contenidors que van quedar inutilitzats. El cas es jutjarà en els propers mesos a l'Audiència de Tarragona.