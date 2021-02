Batet: «Junts és el vot útil per defensar autònoms, comerços, sanitaris i escola catalana»

Actualitzada 08/02/2021 a les 08:25

Junts per Catalunya va celebrar ahir al matí l'acte central de la campanya electoral a Vic fent connexions telemàtiques per tot el territori. El cap de llista de Junts a la demarcació de Tarragona, Albert Batet, va recordar que el 14 de febrer «cada vot serà decisiu». Per això, va posar en valor el vot útil que representa Junts per Catalunya que és per defensar «els empresaris, els comerços, la gent que ho està passant malament. Un vot útil pels autònoms; a favor de les inversions per captar empreses; gestionar els fons europeus des de Catalunya; per defensar l'escola catalana; a favor dels professionals de la salut; per destinar més recursos per les residències i per millorar la formació dels joves» i fer créixer les seves expectatives en el món laboral.

En contraposició a aquest missatge de «bona gestió, solvència i responsabilitat», Batet va exposar els incompliments i la mala gestió del govern del PSOE, i de l'exministre i candidat del PSC, Salvador Illa. «L'Estat espanyol és a la cua d'Europa en donar ajudes directes a les empreses en aquesta crisi econòmica; ha pujat la quota als autònoms; ha pactat els fons europeus amb Vox per destinar els diners a les empreses de l'IBEX; no destina els recursos necessaris per poder desenvolupar correctament la Llei de la dependència; és l'Estat líder en atur juvenil». I, per revertir aquesta situació, el candidat de Junts es va preguntar «què fa el Govern espanyol? Destinar més recursos a la monarquia o incrementar el pressupost del Ministeri de Defensa, en lloc de destinar-los a la ciutadania».

Per millorar la situació de crisi econòmica, social i sanitària que pateix Catalunya, Albert Batet va assegurar que l'única formació que ho pot fer és Junts per Catalunya. Per això, «el proper diumenge 14 de febrer es decideix: si Laura Borràs o Salvador Illa; avançar o retrocedir. Junts per Catalunya o el tripartit a cambio de nada; nació o imposició», va insistir.

Batet, també va fer referència a la gran campanya electoral de proximitat que estan fent els candidats de Junts, però també tots els afiliats i afiliades. «És un goig i un orgull ser de Junts».