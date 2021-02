Alonso (Cs): «Cal un govern que doni seguretat jurídica a les empreses»

El cap de llista de Cs per Tarragona assegura que «la lluita contra la pandèmia i generar ocupació són les prioritats de la formació liberal»

Actualitzada 08/02/2021 a les 20:51

«Catalunya necessita un govern que doni estabilitat i seguretat jurídica a les empreses», ha sostingut el cap de llista de Ciutadans per la demarcació de Tarragona, Matías Alonso, després de reunir-se amb la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona i una representació de l'ens empresarial.

«Coincidim amb els empresaris en el fet que, ara mateix, les prioritats passen per lluitar contra la pandèmia de la covid-19 i també per generar ocupació i aquestes han de ser també les prioritats del pròxim govern de la Generalitat de Catalunya». A la trobada també han assistit el número 4 per la província de Tarragona i regidor de la formació taronja al consistori tarragoní, Francisco Domínguez, i el número 7 per la demarcació de Barcelona i portaveu en temes econòmics de Ciutadans, Josep Maria Cano.

Alonso ha qualificat la reunió amb la Cambra de Comerç de Tarragona com a «molt productiva» i ha assegurat que «és necessari impulsar una llei de cambres catalana, perquè aquestes puguin donar servei a les empreses en les millors condicions». «Avui hem volgut escoltar de primera mà les reivindicacions i necessitats dels empresaris», ha destacat Alonso.

Per últim, el cap de llista de Ciutadans per la demarcació de Tarragona ha assegurat que «Catalunya necessita un canvi de cicle amb un nou govern que passi pàgina al procés independentista i que no faci perdre més oportunitats als catalans i catalanes». «Per garantir que això sigui possible l'únic vot útil és el de Ciutadans», ha sostingut, a la vegada que va animar a tots els ciutadans «a anar a votar el 14 de febrer».