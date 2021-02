Tensió entre antifeixistes i Vox en un acte amb Santiago Abascal a Tarragona

Una multitud rebutja el partit amb crits i xiulets al Camp de Mart

Actualitzada 06/02/2021 a les 14:36

Manifestants antifeixistes xoquen amb la comitiva de Vox a Tarragona rebutjant amb crits i xiulets el partit de Santiago Abascal.Els manifestants i la comitiva d'Abascal s'han trobat creuant el Portal del Roser on ja estava preparat un fort cordó policial per part dels Mossos d'Esquadra, que han separat i aïllat els manifestants dels membres del partit d'ultradreta en el seu camí a l'acte que es tenia programat al Camp de Mart.Els Mossos han actuat amb més de 10 furgons per controlar els manifestants i establir una línia separatoria respecte l'entrada al Camp de Mart.A l'acte convocat per Vox ha participat el president del partit Santiago Abascal, el candidat a la presidència a la Generalitat de Vox, Ignacio Garriga i la candidata al Parlament per Tarragona Isabel Lázaro.