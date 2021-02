El professor de l'URV Alex Arenas es queda fora del programa FAQ de TV3 per voler portar mascareta

L'acadèmic comunica per Twitter que la situació actual de la pandèmia requereix portar-la

Actualitzada 06/02/2021 a les 13:36

El professor i director de la Càtedra de Ciència i Humanisme a l'URV, Alex Arenas, comunica per la xarxa social Twitter que no participarà al programa «Preguntes Freqüents» de Tv3 perquè li han retirat la invitació per voler portar mascareta a plató.El catedràtic havia estat invitat al programa per parlar sobre la situació epidemiològica, les escoles, el futur de la campanya de vacunació, els tests massius i altres temes d'actualitat de la pandèmia però, quan va informar que volia fer servir la mascareta a plató li van comunicar que «han canviat el guió i convidaran a algú altre».Arenas comunica que la necessitat de portar la mascareta és «per raons òbvies, donada la variant UK del coronavirus i la ràtio d'incidència acumulada de fa 14 dies».