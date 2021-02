El col·lectiu de la Dansa es manifesta a Tarragona per exigir que es reprenguin les seves activitats

Desenes de persones s'han reunit a l'Avinguda Roma vestides de negre i denuncien que «es troben abandonats»

Actualitzada 06/02/2021 a les 11:23

Desenes de persones s'han reunit a l'avinguda Roma de Tarragona vestides de negre en suport del col·lectiu de la dansa. La manifestació convocada pel Col·lectiu de Professors i Centres privats de Dansa de Catalunya (CPCPDC) denuncia «l'enterrament de la dansa» i considera que «és un servei essencial».Els manifestants reclamen que s'han vist molt afectats per les restriccions contra la covid-19 emeses pel Govern de la Generalitat on s'impedien la realització d'aquestes activitats de forma presencial entre d'altres restriccions que han afectat també als centres esportius i centres comercials.El Col·lectiu de Dansa reclama «que ofereixen un servei essencial» i que si no es reprenen les activitats molts professionals es veurien afectats, consideren que hi ha «un enterrament de la dansa». També s'han donat altres manifestacions a Barcelona, Lleida i Girona en suport a la cultura de la dansa.