Cuca Gamarra (PPC) a Bonavista: «Illa significa més tripartit i menys solucions a problemes reals»

La portaveu del Grup Popular al Congrés assegura que són l'alternativa a «les extremes dreta i esquerra i l'independentisme»

Actualitzada 06/02/2021 a les 18:49

La portaveu del Grup Popular al Congrés dels Diputats, Cuca Gamarrra considera que «Illa significa més tripartit i menys solucions a problemes reals» en un acte a Bonavista. La portaveu s'ha reunit amb la cap de llista del PP a Tarragona, Inma Rodríguez i els membres de l'associació AFAMMER Carmen Quintanilla i Núria Gómez.La portaveu popular assegura que hi ha «una crisi a tres fronts: sanitària, econòmica i social». Gamarra destaca que «cal abaixar impostos, calen fons de solvència com planteja Alejandro Fernandez, calen ajudes directes a sectors que estan patint especialment i ajudar als autònoms».Gamarra presenta la candidatura popular al Parlament com a «l'alternativa a populismes d'extrema esquerra, d'extrema dreta i independentista» i afirma que «l'extrema dreta no donarà solucions als problemes reals dels tarragonins, sinó que consolidarà, com hem vist, Sánchez i l'independentisme».En el mateix acte, Inma Rodríguez ha introduït als membres d'AFAMMER com a «exemples de lluita i compromís pels drets de la dona que pateixen de doble discriminació, primer per gènere i després, per lloc». La cap de llista per Tarragona denuncia que «l'última mesura del Govern de Sánchez retalla les ajudes a les pensions de les dones». La presidenta de l'associació AFAMMER, Carmen Quintanilla, considera que «deixar de parlar de fer polítiques d'enfrontament i parlar més de la despoblació rural de Catalunya».