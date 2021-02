Tarragona reformarà diversos espais del tanatori municipal

La segona fase del projecte contempla la construcció d'un edifici annex amb un nou crematori

Actualitzada 05/02/2021 a les 07:14

L'Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipal de Tarragona (EMSERFUMT) remodelarà diversos espais del tanatori municipal de la ciutat. De fet, aquest mes de gener, l'Ajuntament va aprovar inicialment la primera fase del projecte, que consistirà, entre altres, en la reforma de la sala de tanatopràxia, on es duu a terme la preparació del difunt. Per altra banda, en l'espai on antigament hi havia ubicada la floristeria, a la zona d'accés a les instal·lacions, s'hi crearà una Sala d'Atenció a Famílies. També s'habilitarà un espai alternatiu per l'atenció al públic fora d'horaris d'oficina a la planta baixa, ja que la zona d'administració està ubicada a la primera planta. Aquesta primera fase del projecte contempla també la construcció de dos nous lavabos al vestíbul del tanatori perquè actualment només n'hi ha un a la planta baixa.

La zona logística de les instal·lacions també serà objecte de remodelació. Concretament, s'obrirà una nova porta de vehicles per facilitar la seva circulació, ja que actualment només n'hi ha una i, a vegades, queda bloquejada per vehicles aparcats. Per altra banda, a la Sala d'Actes també s'hi instal·larà un arrambador, per tal de protegir i evitar el desgast de les parets. El pressupost per contractar l'empresa que haurà de dur a terme les obres de remodelació d'aquesta primera part ascendeix als 456.003 euros.

En el projecte s'especifica que, si bé l'edifici en el qual està el tanatori es troba en bon estat estructural i no s'hi han detectat danys i desperfectes d'importància, després de 27 anys en funcionament, «requereix diverses adaptacions que s'han previst implementar en tres fases dins el Pla Director d'Obres 2019-2022 del Tanatori de Tarragona». Des d'EMSERFUMT esperen acabar la primera fase aquest 2021 i també enguany començar amb les obres de la segona fase. Aquesta contempla la construcció d'un edifici annex a l'actual on s'hi ubicarà un nou crematori, ja que, segons l'empresa municipal, les incineracions van a l'alça. El bloc també acollirà una sala de cerimònies més petita i la cafeteria.

Finalment, la tercera fase, que començaria el 2022, contempla convertir l'actual zona enjardinada tancada al públic en un espai obert, en el qual s'hi instal·larà una plataforma de fusta, bancs del mateix material i es mantindran la font central i la palmera. La idea és crear una zona de tranquil·litat on el públic pugui estar-hi i descansar-hi. A més, en aquesta última fase, que no començarà fins al 2021, la zona del magatzem perdrà, però, una mica d'espai que guanyarà la Sala d'Actes. Amb aquesta ampliació, es crearà un vestíbul independent que acollirà una plataforma elevadora de manera que els fèretres podran accedir directament a la sala des del garatge.

Per altra banda, l'Ajuntament també va aprovar el projecte d'instal·lació d'una planta fotovoltaica per autoconsum al tanatori., per la qual hi ha un pressupost de gairebé 62.000 euros.