«Pactar amb els Comuns és una opció a explorar i que podria ser vàlida»

Ibarra descarta pactes amb la dreta i els independentistes i lamenta que Tarragona ha estat menystinguda des del darrer govern del PSC a Catalunya

Actualitzada 05/02/2021 a les 07:59

—Creu que és correcte celebrar les eleccions el 14-F, tenint en compte la situació actual de la covid-19?

—Evidentment que s'han de celebrar aquestes eleccions. De fet, ja es van convocar durant la pandèmia, és a dir, ja se sabia que la situació era la que era i els números en aquell moment eren gairebé pitjor que els d'ara, anem a millor. I a més, el Govern ja ha establert uns protocols per tal de garantir la màxima seguretat en la celebració de les eleccions. No ha de suposar cap perill si es prenen les mesures adequades.

—Moltes veus diuen que el PSC ho defensa per l'anomenat «efecte Illa».

—Nosaltres ho defensem perquè creiem que és l'hora de votar i, no només això, sinó que creiem que ja s'hauria d'haver votat fa molt temps. Fa un any que el president Quim Torra va sortir dient que la legislatura estava acabada i el govern dividit. En aquell moment s'haurien d'haver convocat els comicis i no acudir a aquest sainet que ha estat el govern de Junts i ERC, un desgovern total i absolut.

—Creu que és el millor candidat possible? Per què?

—Sí, és una persona que porta seriositat, és un bon gestor, i és una persona compromesa al 101% amb les tasques que ha de desenvolupar.

—Veu normal que hagi deixat el ministeri de Sanitat en mig d'una pandèmia?

—Em fa una certa gràcia que hi hagi gent que demanava la seva dimissió i que marxés i, ara que marxa, diuen que no pot marxar en la situació en que estem. Illa ha gestionat la pandèmia, ha gestionat la compra de les vacunes i la seva distribució i al seu lloc hi haurà una altra persona del govern amb un equip tècnic al darrera que continuarà amb aquesta tasca.

—Quin resultat espera de les eleccions? Són optimistes?

—Sí, som optimistes i les últimes enquestes, com la del CIS, ens donava cinc diputats, el que creiem que seria un bon resultat.

—El partit socialista pactaria amb ERC si es donés l'oportunitat?

—Ja hem escoltat molt als dirigents d'ERC dient que nosaltres som gairebé el dimoni amb banyes i cua i que, per tant, no hi ha cap possibilitat de pacte. Nosaltres, més que parlar d'amb qui pactarem, hem de parlar de per què pactarem. No ho farem amb ningú que busqui la independència, amb ningú que vulgui un referèndum i, per tant, la via d'ERC no és possible.

—I amb PP o amb Ciutadans?

—La resposta vindria a ser la mateixa. Últimament totes les crítiques són contra el PSC i Salvador Illa. Pactarem amb qui vulgui la reconstrucció social, la reactivació econòmica i la reconciliació entre els catalans i catalanes. Malauradament no veiem aquesta voluntat ni amb el PP ni amb Ciutadans.

—I amb els Comuns?

—Com l'actual govern a Espanya. És una possibilitat a explorar i que podria ser vàlida.



—Com es veuria reflectit en el territori que governés el PSC a Catalunya?

—En recuperar l'aposta pel territori que ja havíem fet en els governs encapçalats per un president socialista. I això és molt clar si posem els números sobre la taula. No prometem fum, ni coses que no puguin ser, sinó que mirem el pressupost del 2010, que va ser l'últim amb un president socialista, i amb el que invertíem al Camp de Tarragona 152 milions d'euros. Aquesta inversió s'ha reduït ara a una tercera part, estem al voltant dels 48 milions. Proposem que la inversió al Camp sigui proporcional al volum de població i al PIB que generem. Per tant, aquest és el nostre compromís, dotació de serveis públics i projectes que creiem transcendentals, com són l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona i el tema de l'impuls de la descarbonització de la nostra indústria amb l'hidrogen verd, un factor que entenem clau perquè aquesta pugui reconvertir-se garantint el seu futur.

—Què fa falta a Tarragona?

—A banda d'aquests projectes claus, ens cal també fer realitat els equipaments de referència al territori. L'altre dia parlàvem del nou Hospital Joan XXIII i del Fòrum de la Justícia, i altres equipaments com l'hospital Pius de Valls, que dona servei també a la Conca de Barberà. I no ens oblidem del Baix Penedès, la comarca amb més atur de tota Catalunya i que rep població constantment. La comarca no està dimensionada per rebre i oferir serveis públics a aquesta població, per tant, s'hi ha de fer un treball importantíssim, com un pla de xoc per l'ocupació i la gratuïtat de la C-31 cap a Barcelona, entre altres.

—Creu que Tarragona ha estat menystinguda pels governs de la Generalitat? Des de quan?

—Sí, des del 2010, quan va acabar l'últim govern socialista, he manat tenint davallada d'inversions brutal. Ara que parlàvem del Baix Penedès, el 2020 no va arribar a rebre els 2 milions d'euros en inversió, quan el 2010 aquesta va ser de 17 milions. Les prioritats polítiques es demostren amb recursos. I també menysteniment de concepció, com per exemple el Pla de Museus de Catalunya, que en cap lloc parla del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. No és només un tema de recursos, sinó també de tenir en compte i tenir sensibilitat per altres parts del territori.

—Ruben Viñuales va segon a la llista. Per què ha vingut al PSC? Ha molestat que vingui d'un altre partit i passi per davant d'altres càrrecs del PSC?

—Nosaltres tenim molt clar que el nostre és un projecte col·lectiu i, sobretot en aquest moment, prioritzem el projecte pel país i no el projecte pel partit. Això vol dir que apropar persones com Rubén Viñuales, que sempre ha dit que era socialdemòcrata, representa aquest percentatge de persones que en el seu moment va apostar per Ciutadans perquè entenia que era una eina vàlida per fer no sé ben bé què, i que ha vist que no ha servit de res. Viñuales torna a casa, d'alguna manera, i nosaltres estem encantats perquè creiem que és una persona molt vàlida, molt treballadora, i amb unes conviccions fermes.

—Que duu el PSC al programa sobre la gestió de la pandèmia?

—El que proposem és, en primer lloc, seguir amb el programa de vacunacions i atenent la urgència de la pandèmia i, a més, reforçar l'atenció primària, que s'ha anat retallant en els últims anys i ara, amb el sistema tensat, no pot donar un bon servei, malgrat els seus grans professionals. Per altra banda, la reconstrucció econòmica que ens ha de permetre fer els fons europeus. Recordem que Pedro Sánchez ha aconseguit 144.000 milions d'euros que vénen de la Unió Europea.

—Com veu Tarragona d'ençà que no governa Ballesteros?

—Amb una pèrdua important de lideratge. Com es va veure a l'anunci del retard en el nou Hospital Joan XXIII. Sembla que Pau Ricomà es dediqui més a tapar les vergonyes d'ERC que no pas a ser proactiu i a reclamar a la Generalitat una actuació contundent per aquells serveis que realment necessita la ciutat.