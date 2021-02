Marc Arza (PDeCAT): «La Generalitat no funciona. El PDeCAT reactivarà el Govern»

Considera que la paràlisi de la Ciutat de la Justícia i el Palau d'Esports tancat, posen de manifest la inoperància del govern

Actualitzada 05/02/2021 a les 16:46

Marc Arza, cap de llista del PDeCAT a la demarcació, denuncia que el Govern de la Generalitat no resol els problemes del territori. «On hi ha problemes, posen excuses. Amb menys recursos i menys competències, als anys 90, la Generalitat era present al territori i funcionava», ha manifestat Arza.Per Arza, el PDeCAT serà el vot útil que condicionarà el nou govern de Catalunya i farà que «la Generalitat sigui de nou el motor de país». En aquest sentit, el candidat assegura que cal «trencar la inèrcia centralista i fer un esforç perquè la Generalitat es faci present arreu del país, El govern no hi és a Tarragona», ha reblat. També ha afegit que el PDECAT té una visió regionalitzadora a que ha de permetre que l'administració sigui propera i àgil en el seu funcionament.Arza denuncia la burocràcia actual que «tenalla l'activitat d'empreses i entitats. Fins i tot Càritas ens ha dit que els tràmits que els demanen són complexos i llargs».El PDeCAT ha organitzat un acte de campanya a la plaça de Corsini de Tarragona. Sota el nom de PDeCAT Corner's, Arza ha exposat diversos arguments en torn a la visió de la situació de la política actual. Considera que «hem passat als extrems i cal recuperar els consensos i el diàleg». En la seva intervenció, el cap de llista del PDeCAT, ha carregat contra la CUP i els ha acusat de «desmanegar la política catalana». Creu que «els extremistes no han d' ocupar espais de poder perquè el país funcioni».Durant l'acte, han posat de manifest que el PDeCAT està fent una campanya a la Generalitat com si fos per les municipals. Han exposat que estan reunint-se amb entitats, associacions, petites trobades arreu de la demarcació.