La URV incrementa la producció científica i la ràtio d'articles publicats pels investigadors tot i la pandèmia

L'equip d'investigadors publica més de 1.400 articles científics en revistes indexades a la Web of Science el 2020

Actualitzada 05/02/2021 a les 19:11

La pandèmia no ha aturat la producció científica de la URV i l'any passat el col·lectiu investigador de la Universitat va publicar 1.416 articles científics a revistes indexades a la base de dades internacional Web of Science, segons les dades provincials dels 18 de gener. Això representa un augment del 6,7% respecte el 2019, en què es van recollir 1.327 publicacions. Les dades analitzades mostren un increment en el nombre d'articles científics publicats per cada investigador o investigadora doctor de la URV dedicat a la recerca a temps complert, que se situa en 2 publicacions per persona.