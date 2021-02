La PIC reclama al PSC que compleixi la llei que obliga a fer fix el personal del sector públic amb contractes de llarga durada

La Plataforma d'Interins/es de Catalunya s'ha concentrat aquest vespre davant la seu del partit a Tarragona

Actualitzada 05/02/2021 a les 19:06

La Plataforma d'Interins/es de Catalunya (PIC) ha participat aquest vespre en la jornada de protesta a les seus del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona per reclamar un cop més una resposta del nou ministre de Política Territorial i Administracions Públiques, Miquel Iceta, a la problemàtica de les llargues interinitats en la funció pública.En una carta lliurada en cadascuna de les seus del PSC on s'ha escenificat la protesta, i amb el hashtag #HayUnaCartaParaTi @miqueliceta, els representants de la PIC han fet palesa la seva disconformitat perquè l'Administració espanyola continua sense intenció d'aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 19 de març de 2020, que obliga a fer fix tot el personal del sector públic amb contractes de llarga interinitat i, per tant, en frau de llei. Una doctrina ratificada pel TJUE en la interlocutòria de Gondomar de 30 de setembre de 2020 (C-135/20), Gondomar).Per una altra banda, en la missiva s'ha reiterat la petició de que el Govern de Pedro Sánchez obri línia directa d'interlocuió amb la Coordinadora Estatal de Personal Públic Temporal (CEPPT), de la qual la PIC n'és membre i entitat cofundadora. La Coordinadora, que aplega el personal afectat per les llargues interinitats en totes les administracions públiques arreu d'Espanya, demana conèixer de primera mà com afronta el Govern espanyol la reforma del Text Refós de l'Estatuto Básico del Empleo Público i sol·licita ser tinguda en compte en tot aquest procés, que afecta el col·lectiu a què representa.La PIC, i per extensió la CEPPT, reitera que la via europea, que és d'obligat compliment per a tots els estats membres de la Unió, passa per atorgar la fixesa laboral al personal afectat, a través d'una regularització administrativa. I també passa, necessàriament, per la consegüent aturada de tots els processos de concurs-oposició oberts i que afecten llocs de treball ocupats actualment per personal en frau de llei.