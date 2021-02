Investiguen la mort intencionada de diversos gats prop de l'Ermita de la Dolorosa del Parc Riuclar

Actualitzada 05/02/2021 a les 13:19

El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) investiga la mort intencionada de diversos exemplars de gats que s'han produït en una zona arbrada propera a l'Ermita de la Dolorosa del Parc Riuclar de Tarragona.Els fets investigats es remunten al passat dissabte quan la Guàrdia Civil, a través de diversos veïns de la zona, va tenir coneixement de la col·locació de llaços parany per a la captura d'animals.En tenir coneixement del fet, diversos efectius es van desplaçar fins a la zona en qüestió i, després de realitzar un reconeixement d'aquesta, van descobrir diversos cadàvers de felins, en diferents estats de descomposició, que es trobaven atrapats en llaços parany col·locats expressament. Algunes d'aquests paranys encara disposaven d'esquer amb l'objectiu d'atreure els animals fins elles.El Seprona està investigant qui hauria col·locat aquests paranys. A més asseguren que la col·locació de paranys no selectius de caça poden arribar a constituir un delicte penal per maltractament animal.