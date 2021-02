El programa d'actes de la Setmana Santa 2021 de Tarragona, basat en la virtualitat

Actualitzada 05/02/2021 a les 07:53

L'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona (AASST) va presentar ahir programa d'actes per l'edició d'aquest 2021. A causa de la suspensió de totes les processons seguint les restriccions per combatre la pandèmia, l'ens regulador tarragoní ha basat el seu programa en activitats majoritàriament virtuals. L'AASST durà a terme una quinzena d'actes, a l'espera que la resta de les 13 confraries de la ciutat organitzin els seus propis.

Dos dels actes clàssics de l'inici de la festivitat es faran en format virtual. El pregó tindrà lloc el 27 de març, a les 12 h., al Circ romà. El ginecòleg tarragoní Jordi Sentís en serà el pregoner i l'acte es podrà seguir a través de les xarxes socials. D'altra banda, també s'oferirà en línia la presentació de l'opuscle, que es realitzarà des de la capella de Sant Pau, al seminari, i anirà a càrrec de Maria José Figueras, rectora de la URV.

L'agrupació també ha preparat vuit taules rodones telemàtiques, quatre de les quals es faran aquest 2021, i quatre més el 2022. Ofertes a través d'Internet, tractaran temes com els passos a espatlles i a rodes, el so de la Setmana Santa tarragonina, els Armats, l'organització de desfilades, la decoració de misteris, o l'aportació social de les entitats, entre d'altres. L'entitat també està treballant conjuntament amb Kamaleon per enregistrar càpsules divulgatives de la Setmana Santa de Tarragona, agafant de patró les que la mateixa productora ja va fer per Sant Magí i Santa Tecla. El concurs de dibuix enguany buscarà el millor entre les propostes dels alumnes de les escoles que tradicionalment hi participen, a més de les escoles d'art de Tarragona i Reus. Les propostes es poden enviar ja a ssantatarragona@gmail.com fins al dia 15 de febrer.

El carrer, testimonial

Malgrat les restriccions per la pandèmia, la celebració no abandonarà del tot el carrer. En diverses façanes de la ciutat es trobaran penjades lones amb les imatges de la Setmana Santa. Just sota de lona es podrà escanejar un codi QR on hi haurà informació de la imatge en qüestió. També s'organitzarà una ruta de balcons arreu de la ciutat, amb la intenció de fer-ho per a grups reduïts. L'agrupació està treballant en unes jornades gastronòmiques i en la decoració d'aparadors. L'AASST espera confirmar properament si podrà dur a terme l'exposició dels misteris a la Catedral, el concert a Sant Agustí el 25 de març o l'acció museística dels Espais de Setmana Santa.