El Carnaval canvia els carrers pels aparadors comercials de la ciutat

L'Ajuntament de Tarragona ha reinventat la tradicional festa a causa del coronavirus i també es viurà a les xarxes

Actualitzada 04/02/2021 a les 20:05

L'Ajuntament de Tarragona va anunciar fa mesos que la tradicional Rua de l'Artesania quedava suspesa, per segon any consecutiu, per culpa de la pandèmia del coronavirus, que està impedint celebrar actes massius. Des del seu ajornament fins ara ha estat pensant com poder celebrar una mena de Carnaval segur i la solució, segons ha pogut saber Diari Més, ha estat traslladar-lo dels carrers als aparadors dels diferents comerços de la ciutat. A més, també es podrà viure a les xarxes socials a través de Tik-Tok i amb un documental per celebrar els 40 anys.

L'activitat principal del Carnaval 2021 consistirà en què les diferents comparses tarragonines que acostumen a formar-ne part decorin alguns dels aparadors per tal que la ciutat respiri també aquesta festivitat. En concret, les comparses podran escollir entre les parades del Mercat Central de Tarragona, el de Torreforta, els marxants dels mercadets i qualsevol establiment de venda de la ciutat ubicat a peu de carrer, inclosa també la restauració. D'aquesta manera, el consistori farà un 2x1, ja que mantindrà, en certa manera, el Carnaval, i ajudarà a dinamitzar les vendes de la ciutat amb aquesta decoració. Per tal de fomentar la participació entre les comparses, es repartiran 10 premis entre les decoracions més originals. Aquest rànquing, anomenat Comerç Festiu Comaparsero, atorgarà el premi satíric, el divertit, l'original, el tarragoní, l'artesanal, el millor vestuari, el millor maquillatge i perruqueria, el «brilli-brilli», el gastronòmic i el de coreografia. Cada comparsa que guanyi una d'aquestes categories rebrà com a premi 30 euros, un trofeu i un reconeixement. D'aquesta manera, el consistori destina un total de 3.000 euros a repartir. Cada comparsa podrà decorar, com a màxim, cinc aparadors. D'altra banda, aquells comerciants que també vulguin participar decorant ells mateixos l'establiment, entraran al concurs Comerç Festiu Single, que tindrà els mateixos premis.

Un altre dels actes que tindran lloc enguany, serà un documental per celebrar els 40 anys del Carnaval. Aquest es presentarà el pròxim divendres 12 de febrer a les 19.30 h. al Teatre Tarragona, però, a causa de la pandèmia, tampoc serà obert a tothom. Així només podran assistir-hi alguns membres de les comparses, entre altres persones. Amb tot, també es retransmetrà per TAC12 i per les xarxes socials perquè tothom pugui gaudir-ne des de casa seva. Per la seva banda, les comparses estan preparant un altre vídeo que es podrà veure per la xarxa social Tik-Tok on apareixeran diversos integrants de cada comparsa disfressats i fent un petit ball.

Finalment, l'Ajuntament també ha preparat una mena de Carnaval a les escoles, per fer pedagogia d'aquesta festa que ja compleix 40 anys. Per fer-ho, el consistori ha fet un recull amb personatges i moments del Carnaval acompanyats de propostes didàctiques.



La Colla Jove celebrarà la festa a Internet

La Colla Jove Xiquets de Tarragona tampoc ha volgut renunciar a la celebració del Carnaval i han reinventat el concurs de disfresses i un vermut digital. Per participar en el concurs, caldrà penjar la fotografia a les xarxes socials amb l'etiqueta #JOVEstoltes2021 i fer-ho entre avui, 5 de febrer, i el 13 al migdia. D'altra banda, el dia 13 de 12 a 15 h. tindrà lloc el vermut digital a través de Zoom, moment en què s'anunciaran els guanyadors.