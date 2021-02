Batet: «Implementarem un pla de xoc urgent de mesures per al tercer sector social afectat per la crisi»

Junts per Catalunya aposta per la creació d'una agència d'atenció integrada social i salut

Actualitzada 05/02/2021 a les 16:02

El cap de llista de Junts per Catalunya a la demarcació de Tarragona, Albert Batet, acompanyat de la candidata de la formació Montserrat Vilella ha celebrat una trobada telemàtica amb enstitats i professionals del tercer sector.



Durant aquest any de crisi sanitària, s'ha posat de manifest les mancances del model assistencials català «per la falta de recursos per poder gestionar bé aquesta situació» i «els incompliments de l'Estat espanyol en matèria social», com és la Llei de la Dependència que hauria d'estar finançada el 50% per les dues administracions, però “«la Generalitat és qui aporta el 85%, i el govern espanyol mira a una altra banda». Per això, Albert Batet, ha anunciat la voluntat de Junts per Catalunya d'implentar un pla de xoc de mesures per a la revitalització i l'enfortiment del tercer sector social afectat per la crisi de la Covid-19.En aquest sentit, el candidat de Junts ha expressat la voluntat de governar tot l'àmbit social i de la salut en la pròxima legislatura «per fer-ho de forma eficient i exigent». Junts per Catalunya té la voluntat de governar «per continuar escoltant, lluitant i potenciant el model català dels serveis socials».Per aconseguir aquests objectius, Albert Batet ha reconegut que és «essencial guanyar bé el 14-F, per governar bé».

Agència d'atenció integrada social i salut

La candidata de Junts i responsable en l'àmbit social, Montserrat Vilella, ha explicat que Junts per Catalunya vol crear l'agència d'atenció integrada social i salut per enfortir i donar més eines per al desenvolupament quantitatiu i qualitatiu «a un sector tan transcendent per a la nostra societat».