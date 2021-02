Vuit investigadores de l'ICIQ fomentaran la vocació científica de les nenes

La iniciativa s'emmarca en el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència

Vuit investigadores de l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) fomentaran la vocació científica de les nenes a través de la iniciativa #100tífiques, segons informa aquest organisme amb seu a Tarragona.La iniciativa s'emmarca en el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, que se celebra el proper dia 11 i que explica ja amb 480 escoles inscrites, per la qual cosa es preveu que les xerrades arribin a 16.000 estudiants.A causa de la pandèmia, la tercera edició d'aquest programa serà virtual, la qual cosa ha facilitat estendre'l i la participació de científiques catalanes que treballen a l'estranger.L'impulsa Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) i la Fundació Catalana per a la Recerca i la innovació (FCRI), en col·laboració amb el Departament d'Educació.L'objectiu és, sobretot, propiciar que les nenes triïn carreres científiques i tecnològiques, divulgar la labor investigadora i fomentar la vocació científica.Les investigadores de l'ICIQ aportaran la seva experiència mitjançant un llenguatge accessible; compartiran les qualitats que defineixen un científic, com la passió, la curiositat i la col·laboració, i divulgaran la trajectòria de grans científiques.