Una trentena de repartidors es manifesten contra la llei de 'riders' a Tarragona

El Ministeri de Treball els acusa de falsos autònoms

Actualitzada 04/02/2021 a les 14:03

Una trentena de repartidors s'han manifestat aquest matí a Tarragona contra l'esborrany de la llei de plataformes digitals, coneguda també com a llei de riders. Els repartidors han recorregut diversos punts de la ciutat a cop de botzina i s'han aturat en diversos punts de la ciutat, com la seu del Ministeri de Treball, la seu de la Seguretat Social, la plaça Imperial o l'oficina de la Policia Nacional de la tramitació de DNI i passaports.A Tarragona ciutat actualment hi treballen uns 90 repartidors. Un dels riders que s'ha manifestat ha estat José Manuel González, que ha carregat durament contra la ministra espanyola de Treball, Yolanda Díaz: «Ens acusen de falsos autònoms, i no és cert, ja que facturem per diferents empreses». González fa un any que treballa de repartidor a la ciutat, ja que va «haver de tancar tots els negocis que tenia per culpa de la pandèmia». El repartidor ha criticat que el govern espanyol estigui «fent aquesta llei de manera dictatorial, ja que en cap moment han consultat l'opinió del nostre col·lectiu».José Manuel González ha assegurat que els repartidors desitgen «seguir tal i com estem, no ens volem acollir a unes vacances, ni a 14 pagues, ni a un salari mínim». El repartidor ha indicat que, de ser així, no podrien «subsistir les seves famílies amb un salari mínim de 900 euros». El col·lectiu de riders recorda que ha estat clau durant la pandèmia, «lluitant al carrer durant l'Estat d'alarma, i ajudant la gent que no podia sortir a comprar». Els repartidors s'han mobilitzat arreu d'Espanya amb concentracions en diverses ciutats.