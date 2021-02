Un total de 49 vianants van ser atropellats a Tarragona durant el 2020

Un 34% d'aquests es van produir a Ponent, on reclamen des de fa temps que es millorin les senyalitzacions i es col·loquin reductors de velocitat

Actualitzada 03/02/2021 a les 20:08

Un total de 49 persones van resultar ferides en els 46 atropellaments de vehicles a vianants que es van registrar durant el 2020 a la ciutat de Tarragona. Una xifra que ha anat disminuint en els últims anys, concretament en un 37,2% des del 2018, quan 81 persones van ser envestides i una d'elles va acabar morint. El 2019 ja es va veure una reducció del 25% d'aquesta mena d'accidents respecte a l'any anterior, ja que només 61 vianants van ser atropellats. Finalment, les dades van seguir la tendència descendent l'any passat, en gran part per la poca o nul·la mobilitat de les persones pels carrers de la ciutat durant el confinament domiciliari per la pandèmia de la covid-19 a la primavera.

Dels incidents de 2018, set persones van ser atropellades en cadascun dels mesos de gener, febrer i març, sis vianants a l'abril, vuit al maig, deu al juny, vuit al juliol, sis a l'agost, cinc persones van ser envestides al setembre, quatre a l'octubre, fins a tretze al novembre i només tres al desembre. Pel que fa al 2019, vuit vianants van ser atropellats al gener, nou al febrer, només un al març, sis a l'abril, cinc al maig, tres el mes de juny, quatre al juliol, quatre més a l'agost, cinc persones van ser envestides al setembre, set a l'octubre, cinc al novembre i quatre al desembre.

Pel que fa als atropellaments del 2020, es va notar una clara caiguda dels incidents durant els mesos de confinament (març, abril i maig). Al gener, 12 vianants van ser atropellats, quatre al febrer, només un al març, cap a l'abril, tres al maig, quatre al juny, sis al juliol, un a l'agost, cap vianant va ser envestit al setembre, hi va haver nou víctimes a l'octubre, dues al novembre i set al desembre. Cal destacar que en aquests accidents hi va haver 34 cotxes implicats, quatre motos, dues furgonetes, quatre bicicletes i dos vehicles fugits.

Per altra banda, el centre de la ciutat és on més col·lisions de vehicles contra vianants es van produir aquest 2020, amb un total de 26. La segona zona de Tarragona que va registrar més accidents va ser Torreforta, amb vuit, seguida de Bonavista, amb quatre, Sant Pere i Sant Pau, amb quatre més, i Campclar i les Gavarres, amb dos atropellaments cadascuna. En aquest sentit, l'àrea dels barris de Ponent va acumular, incloent-hi el polígon comercial, 16 dels 46 accidents del 2020, el que suposa un 34% del total. De la mateixa manera que a Sant Pere i Sant Pau es van començar a col·locar, fa uns dies, diversos elements de pacificació del trànsit, com ara reductors de velocitat, per augmentar la seguretat dels vianants, també està previst que l'Ajuntament ho faci a la zona de Ponent. De fet, ja s'ha licitat el projecte.

No obstant això, des de la Plataforma Recuperemos Nuestros Barios, lamenten el mal estat de molts passos de vianants i altres senyals de trànsit. «A l'octubre van anunciar que repintarien tots els passos de vianants i senyalitzacions horitzontals de cedeix el pas, però avui dia, al mes de febrer, només ho han fet en un 80% del total de la zona de Ponent i en alguns barris ni han començat», criticava Paco Fiori, un dels impulsors de l'entitat veïnal. Fiori relacionava el mal estat d'aquests elements de trànsit, a més de la poca visibilitat en molts encreuaments i la gran velocitat a la qual circulen molts conductors, al fet que hi hagi tants atropellaments en aquests barris.

Cal recordar també que, amb la modificació de l'Ordenança de Convivència i Ús d'Espais Públics, amb la qual l'Ajuntament de Tarragona va imposar els 30 km/h com a velocitat màxima a la majoria de carrers de la ciutat, a banda d'ordenar l'ús dels patinets elèctrics obligant-los a circular per la calçada, el consistori també tenia com a objectiu reduir el nombre d'atropellaments que es produeixen.