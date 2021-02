Tot a punt per a la 'Gran explosió'

El grup Porto Bello ha estrenat nou disc, 'La llei universal', que presentarà el 9 d'abril a Tarragona

Aquest mes de gener la banda d'Altafulla Porto Bello ha presentat el seu tercer treball d'estudi, La llei universal (Música Global). Es tracta d'un disc format per dotze temes carregats d'energia i optimisme que han tingut com a targeta de presentació la cançó

Abril, que en poques setmanes s'ha convertit ja en un dels himnes en català d'aquest nou any.

Tonet Blázquez, cantant de la banda, explica que la rebuda del disc està sent «boníssima, amb dues o tres comandes diàries a la web i molt bona venda a les botigues». Un fet que atribueix, sobretot, a la fórmula amb què va ser concebut el disc: «La diferència d'aquest disc respecte als anteriors és el confinament: em vaig tancar amb el meu germà al nostre home studio d'Altafulla, i vam estar treballant el so que volíem, de quina manera podríem sorprendre, quina línia podíem seguir per sortir dels circuits habituals… Tot plegat ens va permetre explorar nous camins, com la incorporació de la música electrònica, que a La llei universal ja no és un suport, sinó part de les cançons. Després, també vam fer experiments que han funcionat bé, com el de la cançó Eufòria, en què rapegem. Mai m'hauria imaginat fer-ho».

El líder de la banda explica que el grup altafullenc afronta aquest any amb tota l'energia, preparant nou videoclip i enfocats al concert de presentació, que està previst per al 9 d'abril al Camp de Mart de Tarragona. «L'any 2020 va ser criminal, teníem programats 70 concerts i en vam fer 1. Encara que la majoria de pobles i festivals volen aguantar els programes i ens diuen que encara volen els Porto Bello, estem una mica a l'espera del que passarà».

Així i tot, el grup ja està enfocat en la presentació al Camp de Mart, un concert, assegura el Tonet, que serà «una explosió. Primer, per les ganes que tenen els nostres seguidors. Després, per les ganes que en tenim nosaltres i, en tercer lloc, perquè La llei universal és un disc totalment pensat per al directe. Amb aquest concert anirem a totes, i portarem convidats molt especials, com Ivan Herzog o Emlan».

El sextet altafullenc va guanyar el Premi Enderrock com a Millor disc revelació 2017 per Basat en fets reals i el premi al Millor directe 2019. «Si llavors ja ens van donar el premi al millor directe, aquest any no m'ho puc ni imaginar», bromeja el Tonet.

Ell mateix explica que, tot i treballar amb la previsió que aquest 2021 serà un any de concerts, ja han posat fil a l'agulla amb el quart disc. «Amb l'experiment del confinament hem vist que el secret és treballar amb temps, hem descobert una nova fórmula de fer les coses, perquè quan estàs de gira has d'estar pendent dels concerts i no pots tancar-te a fer només el disc», diu.

Per tot plegat, la banda afronta amb optimisme aquest any que tot just comença: «Els Porto Bello estem bé, amb els ànims que van pujant i un panorama més animat per la sortida del disc. Només ens falten els concerts», conclou Blázquez.