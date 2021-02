El líder ebrenc aposta per un govern de la Generalitat compartit amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya

Actualitzada 04/02/2021 a les 07:52

—Com afronta el repte de liderar la demarcació per En Comú Podem?

—Amb moltes ganes i il·lusió. El fet que sigui de Terres de l'Ebre crec que també és un missatge d'equilibri territorial i és important el tàndem que formem amb la Yolanda (López), que ha fet molt bona feina durant els últims tres anys al Parlament. Penso que això farà que tinguem no només un, sinó dos diputats i que puguem tenir un govern d'esquerres a nivell del país, de Catalunya.

—Precisament, per ser de les Terres de l'Ebre creu que podrà captar més vots de la zona?

—Crec que sí perquè sempre que hi ha hagut algun candidat de l'Ebre com a cap de llista hi ha hagut un reconeixement per part de la població. A més nosaltres hem tingut molt bons resultats a les municipals i crec que hi haurà un millor resultat. D'altra banda, com portem aquest tàndem amb la Yolanda, amb tota la feina que ha fet al Camp de Tarragona, i també amb els regidors de totes les comarques d'aquí, penso que en global tindrem un bon resultat a la demarcació.

—Les prioritats són la Sanitat i el Treball. Què teniu pensat al respecte?

—Amb relació a la salut, crec que és evident, i s'ha demostrat amb la pandèmia, que és el tresor que tenim en aquests moments. Nosaltres el que proposem és un pacte per la salut pública, entre altres coses diem que s'ha d'invertir el 7% del PIB de Catalunya i revertir totes les retallades que tant ERC com Junts encara, en aquests moments, duen a terme. També necessitem reforçar l'atenció primària i ens comprometem a què un 25% del pressupost en sanitat pública vagi als CAP. Amb relació a l'economia penso que és evident ajudar de manera immediata amb molta més força a tots els sectors afectats per la crisi econòmica, com ara el sector de la restauració i el turístic que és molt important aquí. Això implica assegurar-nos que tots aquests fons europeus que estan a punt d'arribar es converteixin, en gran part, en el que són els ajuts directes. També apostem per la industrialització perquè hem de diversificar l'economia al nostre país i la transició energètica que també pot significar noves oportunitats a nivell econòmic.

—Quins serien els projectes més destacats al territori?

—La construcció del nou Hospital Joan XXIII, recuperar el Tram-Camp que és molt important per a totes les comarques de Tarragona, el pacte de l'Ebre per salvaguardar el Delta o un pla d'industrialització per a la comarca del Baix Penedès, que és la que té més atur, més enllà del que comentava amb relació a la sanitat que crec que afecta en el seu conjunt a tota la demarcació.

—Per tant, no són nous projectes sinó dur a terme els que ja estan sobre la taula.

—Sí, bàsicament ens trobem en un govern en paràlisi que s'estan barallant contínuament entre ells. Jo diria que és un desgovern i un desgavell i, per tant, el que cal ara és concretar, i que totes aquestes inversions que estan aturades o que fa molt temps que es prometen, es puguin tirar endavant amb una visió progressista blindant els serveis públics.

—Què en pensa que es mantinguin les eleccions?

—No volíem que se celebressin i així ho vam dir perquè pensàvem que era millor que es posposessin, però una vegada la justícia ha dictaminat que es tirin endavant, el que hem de garantir és que es puguin fer amb el màxim de seguretat possible, que crec que s'està aconseguint amb els diferents plans que el Govern ha presentat. Animem a la gent a votar per correu i si no doncs el mateix dia seguint totes les mesures.

—Creu que hi haurà molta abstenció?

—Esperem que no perquè és determinant que hi hagi un canvi polític a Catalunya. Ja fa massa anys que estem en una deriva i decadència política i necessitem que, tota aquesta gent que vol que les polítiques se centrin en les persones i hi hagi una nova etapa basada en el diàleg, vagin a votar.

—Li preocupa la situació?

—Estic tranquil, però no m'agrada fer aquestes eleccions amb aquesta situació. També veurem quina és la resposta de la ciutadania perquè hi ha països com els EUA que han votat en pandèmia i han tingut els millors resultats quant a participació.

—Quin resultat esperen obtenir?

—Volem créixer a nivell de Catalunya i, en el cas concret de la demarcació, totes les enquestes ens asseguren que tenim un escó i toquem el segon, que justament ens el disputem amb Vox. Esperem que des del sud de Catalunya tinguem tota aquesta força per a poder parar l'extrema dreta i garantir el canvi d'esquerres.

—Teniu la mà estesa a tothom?

—Nosaltres hem estat claríssims que parlar, es pot parlar amb tothom, però per governar apostem per un govern d'esquerres. Les aliances que nosaltres defensem són aquestes i per això creiem que som el vot útil per a la gent d'esquerres que realment vol un canvi polític en aquesta direcció al nostre país.

—Des del PSC estan criticant els Comuns durant la campanya.

—Crec que el PSC està buscant el vot de Ciutadans, de la dreta. Ho vam poder veure en el debat que es va produir diumenge a la televisió pública i no s'entén. El que hauria de dir clar el PSC és amb qui pensa governar perquè és evident que un pacte PSC-Comuns com ells proposen no suma i el pacte passa per tres. Haurien de dir si volen governar amb Junts, com per exemple fan a la Diputació de Barcelona o a la ciutat de Tortosa, o volen realment un pacte d'esquerres amb nosaltres i la resta de força polítiques. Nosaltres som clars.

—Malgrat aquestes crítiques, segueixen volent pactar amb ells.

—Sí, nosaltres estem oberts a arribar a acords amb totes les forces progressistes perquè pensem que el país necessita una nova mirada progressista de manera transversal.

—Ha caducat la independència?

—Crec que necessitem tornar a la normalitat política i això passa per aprovar els indults, que els presos polítics puguin tornar a sortir i que es torni a votar un acord polític amb una solució política per part de la majoria de la ciutadania d'una manera més cohesionada.

—Per tant, seguiu apostant per un referèndum.

—Votat per la majoria de la població i acordat per les forces polítiques catalanes.

—Per què han de votar a En Comú Podem?

—Bàsicament perquè som l'única garantia que es produeixi un canvi a d'esquerres a Catalunya. En aquestes eleccions no és tan important qui queda primer sinó tenir capacitat per aliances amb els altres. Damunt la taula hi ha repetir l'actual escenari amb Esquerra i Junts, que entenem que és un autèntic desgavell com s'ha demostrat i com ells diàriament ho estan mostrant, o apostar per un canvi d'esquerres, el qual només serà possible si En Comú Podem té força com per exemple ha passat a nivell de l'Estat. Ens deien que era impossible que hi hagués un govern de coalició a l'Estat quan el PSOE volia votar amb Ciudadanos i, gràcies als bons resultats d'En Comú Podem, el PSOE va haver de claudicar. Pensem que tant Esquerra com els socialistes, si nosaltres tenim un bon resultat, finalment hauran d'acceptar.