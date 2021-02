Mercadona entrega 689.000 quilos d'aliments a entitats socials de les comarques de Tarragona durant el 2020

Representa un 31 % més respecte del 2019, any en què va lliurar 475.080 quilos

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d'RSE de Mercadona

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha reforçat el seu compromís solidari amb Tarragona durant el 2020, com a conseqüència de la situació excepcional ocasionada per la covid-19, amb la donació de 689.000 quilos d'aliments, el que representa un 31 % més respecte del 2019, any en què va lliurar 475.080 quilos.Les donacions s'han dut a terme a 27 entitats socials i organitzacions benèfiques de les comarques tarragonines com ara el Banc dels Aliments, Caritas i Creu Roja, entre d'altres.En total, a Catalunya, la companyia ha lliurat més de 3 milions de quilos de productes de primera necessitat a 156 entitats socials d'arreu del territori durant l'any passat, el que representa doblar la xifra respecte del 2019, any en què va lliurar 1.478.000 quilos.A més, cal afegir que el 2020 Mercadona ha anat ampliant progressivament el número de supermercats que fan donacions de productes no aptes per a la venda però si per al consum i, des del passat més de setembre, hi participen les 250 botigues que la cadena té a Catalunya, 34 de les quals a les comarques de Tarragona.Pel que fa als productes, la cadena de supermercats ha entregat aliments, tant secs com frescos, com ara llet, llegums, pasta, carn i peix fresc envasat, fruita i verdura, iogurts i postres làcties, pa de motlle, cereals, i sucs i batuts refrigerats, entre d'altres; i també articles d'higiene personal, entre els que destaquen xampús, gels i desodorants.En aquest sentit, la companyia fa efectiva avui una nova donació de 13.500 litres de llet sencera Hacendado al Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona. Durant l'acte d'entrega, el president del Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona, Eusebio Alonso, ha posat de manifest que «rebem de Mercadona una nova donació de 13.500 litres de llet de primeríssima qualitat, que repartirem des d'avui mateix entre les 32.000 persones que atenem en aquests moments». Alonso ha afegit que «la cadena de supermercats porta anys mostrant la seva generositat i col·laborant amb les persones amb més dificultats, a través dels bancs d'aliments». En aquesta línia, el president ha destacat que «són moments de gran necessitat i tota ajuda és necessària».Per la seva banda, la directora de Relacions Externes de Mercadona a Tarragona, Beatriz Feced, ha agraït «la tasca que estan duent a terme les entitats socials com el Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona» i ha assenyalat que «les donacions efectuades durant el 2020, en uns moments molt difícils per a moltes famílies, obeeixen a la voluntat de complir les nostres obligacions com a part integrant de la societat, ajudant a pal·liar, en la mesura del possible, l'increment de les demandes que arriben a les entitats socials».Dins el compromís de compartir amb la societat part de tot el que en rep, Mercadona desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen l'aposta pel creixement compartit. En el marc d'aquesta política col·labora amb més de 290 menjadors socials, 60 bancs d'aliments i altres entitats socials de tot Espanya i Portugal, als quals fa donacions diàriament, i participa en les campanyes de recollida d'aliments que aquestes entitats organitzen. De fet, el 2020 la companyia ha donat a totes aquestes entitats i organitzacions un total de 17.000 tones d'aliments, de les quals més de 3.000 a Catalunya. Aquestes quantitats s'han anat incrementant des que la companyia va prendre la decisió de reforçar els processos de donació de productes de primera necessitat a les entitats socials i organitzacions benèfiques amb què col·labora habitualment.Igualment treballa amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seves botigues amb murals de trencadís, que elaboren més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat.